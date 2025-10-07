Poliisi ottaa käyttöön liikuteltavan perävaunun, jolla on tarkoitus tehostaa valvontaa julkisten paikkojen häiriökohteissa.
Valvontaperävaunu näkee kaikkiin suuntiin ja sen välittämää kuvaa voidaan seurata suorana, tiedotteessa kerrotaan.
Kameran tallentamaa kuvaa epäillystä rikoksesta voidaan käyttää rikostutkinnassa. Ääntä laite ei tallenna.
Kameravaunua voi siirrellä paikasta toiseen. Tiedotteessa kerrotaan, että se auttaa valvomaan paremmin myös niitä tunnistettuja häiriökohteita, jotka jäävät nykyisessä kaupunkikameraverkostossa katveeseen ja joissa valvonta sitoo poliisipartioita.
Poliisin kameravalvonta perustuu lakiin. Kameravalvonnasta on lain mukaan myös ilmoitettava kylteillä.
Laitteessa on poliisin tunnukset.Poliisi
Ensi kertaa käyttöön Suomessa
Poliisi kertoo, että tällainen perävaunun päälle rakennettu kamerajärjestelmä otetaan Suomessa nyt käyttöön ensi kertaa.
Vastaavia laitteita on ollut aiemmmin käytössä muun muassa Ruotsissa.
– Kameravalvonnan kehittäminen on yksi keinoista, joilla pyritään puuttumaan huumausainetilanteen aiheuttamiin häiriöihin Helsingissä, kertoo Helsingin poliisin Valvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Hanna Kiiskinen tiedotteessa.
Valvontaperävaunu alkaa näkyä lokakuun alusta Helsingissä.
