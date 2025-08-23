Asiantuntija huolestui peukkuhavainnoista turvakodeissa – yksi päihde vielä yleisempi

Vaikka Alfa-PVP eli peukku näkyy jo turvakodeissa, niin alkoholi on vieläkin yleisempi päihde lähisuhdeväkivaltatilanteissa.

Ensi- ja turvakotien liiton perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Maria Hohenthal pitää huolestuttavana, että väkivaltaiseksi tekevä peukkuhuume näkyy jo perheiden matalan kynnyksen palveluissa.

MTV Uutiset kysyi kaikilta Suomen 28:lta turvakodilta, onko peukun käyttö näkynyt turvakotien tilanteissa joko niin, että turvakotiin hakeutuja on itse peukun käyttäjä tai hän hakee turvaa peukun takia väkivaltaiseksi muuttuneesta suhteesta.

12 turvakotia kertoo peukun näkyvän turvaa hakevien ihmisten tilanteissa.

Muutama turvakoti kertoo kyseessä olevan epäilys tai oletus, sillä asiakkaat eivät välttämättä kerro todenmukaisesti päihteiden käytöstään.

0:41 Videolta on katsottavissa MTV Uutisten tekemän selvityksen tulos tiivistettynä.

"Aiheuttaa huolta"

Ensi- ja turvakotien liiton perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijaa kyselyn tulos ei kuitenkaan yllätä.

– Aiheuttaa tietysti huolta, mutta yhteiskunnan ilmiöt yleensä näkyvät turvakodin kaltaisissa palveluissa, sanoo Maria Hohenthal Ensi- ja turvakotien liitosta.

Hohenthalin mukaan on myös huolestuttavaa, että samalla kun yhteiskunnassa nousee uusia haasteita, niin asiantuntevilta järjestöiltä ollaan leikkaamassa valtiontukia.

– Kun sitten tällaiset spesifit palvelut vähenevät, niin ihmisten eri haasteet tulevat näkymään muissa palveluissa, joissa ei välttämättä ole taas samanlaista asiantuntevaa apua ja tukea tarjolla.

Maria Hohenthal sanoo, että huumeista Alfa-pvp erottuu lähisuhdeväkivaltatilanteissa.

Turvakotitoiminta toimii STEA:n kautta myönnettävillä valtionavustuksilla.

Ensi- ja turvakotiilliitto ry:n saama valtionavustus on laskenut jo muutaman vuoden ajan. Liitto hakee turvakotien rahoitusten lisäksi myös avustuksia erilaisiin hankkeisiin, jotka kohdistuvat muun muassa päihdetyöhön.

Esimerkiksi tänä vuonna liitto haki STEA:n rahoitusta kehittämistyöhön, jonka keskiössä on päihteiden käytön riskissä elävät vauvaperheet.

Liitto haki avustusta hankkeelle 370 000 euroa, mutta sitä myönnettiin 130 000 euroa.

Kokonaan ilman rahoitusta tänä vuonna jäi esimerkiksi hanke, joissa olisi keskitytty vanhempien mielenterveyttä tukeviin toiminta- ja työskentelymallien kehittämiseen.

Peukku aiheuttaa muun muassa kiihtyneisyyttä ja väkivaltaisuutta. Kuvassa poliisin takavarikoimaa peukkua.

Yksi päihde näkyy eniten

Ensi- ja turvakotiliiton Hohenthal sanoo, että yleisellä tasolla päihteistä alkoholin käyttö näkyy vielä eniten lähisuhdeväkivaltatilanteissa.

– Mutta huumeista alustavasti näyttää siltä, että tämä alfa-pvp erottuu hieman enemmän kuin mikään muu yksittäinen huume.

Hohenthal sanoo, että apua tarvitsevien ihmisten tarpeisiin olisi tärkeää saada vastattua.

Tähän vaikuttaa olennaisesti matalan kynnysten palveluiden saatavuus.

– Kun päihteitä käyttävät ihmiset saavat apua, niin samalla myös päihteiden käytöstä nousevat lieveilmiöt vähenevät. Se on kokonaisvaltaisempi kysymys.