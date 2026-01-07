Helsinki pyrkii reagoimaan nopeasti pahentuneeseen huumetilanteeseen.

Helsingin kaupunki on pyrkinyt vastaamaan pahentuneeseen huumetilanteeseen viime syksyn aikana.

Päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen kertoo kaupungin tiedotteessa, että huumetilanne on otettu vakavasti ylintä johtoa myöten ja että siihen reagointiin on saatu lisää resursseja.

Yksi muutoksista on esimerkiksi vieroitushoitoon pääsyn nopeuttaminen. Nyt kaikille vieroitusta tarvitseville laitoshoitoon pääsee jo seuraavana arkipäivänä. Aikaisemmin yhtä nopeasti pääsivät vain nuoret, raskaana olevat ja muut erityisperusteiset. Muille jonotusaika on ollut kahdesta kolmeen viikkoa.

Myös vieroitushoidon jälkeisiä kuntoutuspaikkoja on lisätty.

Muita toimia ovat esimerkiksi valaistuksen parantaminen ja kaupunkitilojen viihtyisyyden nostaminen yhteistyössä alueiden asukkaiden kanssa.

Alfa-PVP on pahentanut tilannetta

Yksi merkittävistä syistä huumetilanteen pahenemiseen on ollut muuntohuume alfa-PVP:n lisääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimukset ovat osoittaneet, että sitä käytetään pääkaupunkiseudulla yhä enemmän.

Päihdepalvelujen laitospalveluissa on tarkoitus ryhtyä pilotoimaan palkkiohoitomenetelmää, jonka vaikuttavuudesta on jo näyttöä.

Hoitoon sitoutumisesta ja päihteettömyydestä palkitaan nopeasti ja konkreettisesti esimerkiksi lahjakortein.

– Päihdehoidossa ihmiset haastetaan miettimään, saisiko päihteettömyydestä elämään enemmän iloa kuin päihteiden käytöstä, kaupunki tiedottaa.

Palkitsemisessa on asiantuntijoiden mukaan tärkeää oikea-aikaisuus, jotta se ei esimerkiksi viivästy.

Alfa-PVP on THL:n mukaan erittäin nopeasti ja voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava päihde. Alfa-PVP myös aiheuttaa sitä käyttävissä ongelmallisempaa käyttäytymistä kuin monet muut huumeet, ja se tekee asiasta näkyvämmän.

Korvaus- tai lääkehoitoa ei ole tarjolla alfa-PVP:n käyttöön.

