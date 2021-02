Juna-asemista ja kauppakeskuksista on tullut alaikäisten epämääräisiä hengailumestoja – aikuiset ahdistelevat seksuaalisesti ja riitoja ratkotaan väkivallalla

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo MTV Uutiset Livelle, että lasten ja nuorten hengaaminen epämääräisessä seurassa on lisääntynyt esimerkiksi Vantaalla merkittävästi korona-ajan venyessä.

Levottomaksi yltyneissä tilanteissa on ollut yhä nuorempia osanottajia.

– Olemme tavanneet 11–12-vuotiaitakin lapsia. Jalkautuva nuorisotyö on tavannut nelinkertaisen määrän lapsia kuin vielä viime syksynä. Kovista pakkasista huolimatta nuoret hengailevat entistä enemmän.

Poliisi nähnyt jopa 60 nuoren kokoontumisia

– Aluettamme halkovan kehäradan joukkoliikennepaikoille pääsee Helsingistä nopeasti Tikkurilaan ja Myyrmäkeen, jossa on paljon asukkaita. Suurimmillaan koolla on ollut 50–60 nuorta, mutta 20–30 on tavallisempi määrä, kertoo rikosylikomisario Jussi Huhtela.