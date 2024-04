Helena Petäistön kolumni: Ranskan 34-vuotias pääministeri Gabriel Attal – nuori mies pirullisella paikalla

Huh huh! Perjantai-iltana piti seurata hengästyttävää suoraa lähetystä, kun Ranskan suurimman uutiskanavan, FMBTV:n, lukuisat tunnetusti kovaotteiset toimittajat grillasivat peräkanaa yli kahden tunnin ajan pääministeri Gabriel Attalia tämän pääministerikauden sadan ensimmäisen päivän johdosta.

Katsoja siinä eniten hengästyi katsoessaan näytöstä ja kuunnellessaan nuoren miehen poikkeuksellisen sujuvaa argumentointia ja perusteellisia vastauksia. Attal itse ei taas vaikuttanut hetkeäkään hengästyneeltä.

Ei häntä turhaan verrata istuvaan presidenttiin Emmanuel Macroniin. Mini-etuliitteen voinee kohta tipauttaa pois. Lähetyksen lopussa joku katsoja kiitti häntä loistavasta esityksestä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikesta kuuli, että Attal on Macronin opetuslapsi halussaan "tietää kaikesta kaiken" ja hallita asiat paremmin kuin omat neuvonantajansa. On vielä liian aikaista arvioida, millainen Attal on pääministerinä, mutta selvästi hän ottaa tehtävän niin vakavasti kuin näinä kovina aikoina pitääkin.

Ei mitään ulkoa opittuja, päälle liimattuja iskulauseita eikä itsestäänselvyyksiä, vaan asiantuntevia ja perusteellisia vastauksia.

Tämä hauskannäköinen 34-vuotias nuori ei selvästikään ehdi kuluttaa aikaansa bilettämiseen – eivätkä ranskalaisäänestäjät sellaista johtajalleen sallisikaan. Jos sellaisesta jää kiinni, voi Ranskassa sanoa hyvästit poliitikon uralleen pitkäksi aikaa, siitä pitää uppiniskainen kansa taatusti huolen.

Moni poliitikko on katkaissut siipensä Matignonin salongeissa

Ranskan pääministerin virka on pirullinen paikka. Presidenttivetoisessa järjestelmässä viran haltijalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa valtionpäämiehen tahtoa ja olla tämän suojapuskurina, kun kansa napisee. Pääministerin tehtävä on ajaa läpi kaikki kipeimmätkin uudistukset, ja jos kansa syöksyy kadulle ja tilanne käy kestämättömäksi, saa pääministeri lähteä ja uusi tulla tilalle.

Tasavallan presidentti sen sijaan pysyy Élysée-palatsissaan. Moni poliitikko on katkaissut siipensä Ranskan Kesärannan eli Matignonin salongeissa.

Kun asuin viisi vuotta Matignonin viereisessä korttelissa, päällimmäiseksi jäivät mieleen ikkunasta kuuluva, joka viikko toistuva mielenosoitusten ääni. Makuuhuoneeni ikkunasta näin pääministerin upean puutarhan puiden latvat, mutta todennäköisesti minä sain nauttia siitä näystä enemmän kuin silloinen pääministeri Alain Juppé. Hänet kaadettiin kesken kauden rajuilla mielenosoituksilla eläkeuudistusta vastaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kouluampumisten takia on Suomessakin nuorten väkivalta järkyttänyt. Ranskassa nuorten väkivaltaa on näkynyt paljon pitempään varsinkin ongelmalähiöissä, mutta viime vuosien kehitys huonoon suuntaan on ollut ennennäkemätöntä.

Nuorten väkivaltaisuus on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Koko väestöön verrattuna nuoret käyttävät kaksi kertaa enemmän väkivaltaa, osallistuvat neljä kertaa enemmän huumekauppaan ja tekevät seitsemän kertaa enemmän varkauksia.

Opetusministerinä kannuksensa hankkinut Gabriel Attal on päättänyt presidentin aktiivisella myötävaikutuksella tehdä nuorten väkivaltakierteen katkaisemisesta suuren missionsa.

Macronin kaudella Ranskan perheväkivalta on saatu huomattavaan laskuun. Nyt valtionjohdon katseet ovat kääntyneet nuorisoväkivaltaan samaa metodia käyttäen.

Macron itse viittasi siihen kuluneella viikolla.

"Äärimmäisen väkivallan tunkeutuminen aina vain nuorempien kansalaisten jokapäiväiseen elämään vaatii pitkän ajan toimia kaikilta osapuolilta, ei vain koululta ja vanhemmilta, vaan myös eri järjestöiltä ja paikallishallinnolta. Ainoastaan siten saadaan sivistyksen alasajo pysähtymään", painotti presidentti.

Attal korosti samoja asioita jo pääministerin linjapuheessaan tammikuussa luvaten toimia ja tuloksia. Nyt sata päivää myöhemmin tuloksia ei ole vielä näkyvissä, mutta hätähousut ranskalaiset haluavat totta kai aina kaiken tässä ja heti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kohtalokkaita väkivaltaisuuksia

Totta on, että ihan viime viikkoina Ranskan kouluja on koetellut sarja kohtalokkaita väkivaltaisuuksia: viimeksi kaksi viikkoa sitten surmansa sai 15-vuotias koulutyttö koulukavereiden iskuista koulurakennuksen ulkopuolella koulun jälkeen Viry-Châtillonissa Pariisin liepeillä.

Vain muutamaa päivää aiemmin tapahtui 13-vuotiaan koulutytön joutuminen väkivallan kohteeksi Montpellier'ssä Etelä-Ranskassa, päällekävijöinä koulun edessä 14- ja 15-vuotiaat nuoret. Samalla viikolla 22-vuotias nuori sai surmansa Pohjois-Ranskassa, kun niinikään kaksi 14- ja 15-vuotiasta nuorta hyökkäsi kimppuun.

Pääministerin mukaan kyse on barbaarisista teoista, jotka vaativat auktoriteetin, kunnioituksen ja sivistyneen käytöksen paluuta.

Perjantaina päivällä ennen illan tv-esiintymistään Gabriel Attal piti puheen Viry-Châtillonin kaupungintalon edessä. Tilaisuudessa olivat näkyvästi läsnä hänen hallituksensa opetusministeri, oikeusministeri, nuoriso- ja perheasioiden ministeri sekä kaupunki- ja kansalaisuusministeri.

"Nyt tasavalta nousee vastaiskuun!", julisti pääministeri pontevasti täsmentäen: "Siksi olemme tulleet Viry-Châtilloniin aloittamaan täältä kansallisen likekannallepanon nuorison hyväksi väkivallan tukahduttamiseksi."

Lähes sotilaallista puhetta mallioppilaan näköiseltä nuorelta pääministeriltä. Mutta sitä saattoi odottaakin, sillä EU-vaalit lähestyvät ja vastassa on voitonvarma äärioikeisto, joka lupaa kurinpalautusta, järjestystä ja auktoriteettia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

34-vuotias Attal nousi pääministerin pallille myös vastapainoksi Marine Le Penin äärioikeiston 28-vuotiaalle puoluejohtaja Jordan Bardellalle.

Mitä keinoja Ranskassa siis kaavaillaan väkivallankierteen taittamiseksi nuorten keskuudessa? Attalin aloitteesta koulut ovat nyt avoinna kello kahdeksasta aamulla iltakuuteen asti niin, että lapset ja nuoret voivat pysyä turvassa koulun tiloissa, kunnes vanhemmat ovat palanneet töistä.

Attal, joka sanoo itse olleensa koulukiusattu, lupaa lopettaa lepsuilun ja palauttaa kurin koulukiusaajille ja väkivaltaisille nuorille. Koulukiusaajat joutuvatkin tästä lähtien vaihtamaan koulua, eivätkä enää kiusaamisen uhrit niin kuin tähän asti.

Jos koululainen on selvästi ajautumassa huonoon seuraan, hänet siirretään sisäoppilaitokseen, sillä niistä löytyy ainakin tällä hetkellä kymmeniä tuhansia vapaita paikkoja. Luokkatovereiden koulunkäyntiä häiritsevät ongelmaoppilaat saavat asiasta merkinnän omaan "opintokirjaansa", eikä mainintaa pyyhitä pois ennen kuin oppilas on suorittanut hänelle määrätyn ajan yleishyödyllisiä tehtäviä ja muuttanut selvästi käytöstään.

Auktoriteetti hukassa ongelmalähiöissä

Ranskassa vanhemmat ovat aina ottaneet kasvatustehtävän hyvin tosissaan ja puhaltavat yleensä yhteen hiileen koulun kanssa. Mutta ongelmalähiöissä ja etenkin yksinhuoltajaperheissä on auktoriteetti usein hukassa.

Toisaalta Attal haluaa, että usein uupuneiden yksinhuoltajaäitien vastuuta kevennetään etsimällä lapsen isä ottamaan vastuuta. Mutta jos vanhemmat selvästi välttelevät vastuuta, heidän kanssaan pyritään tekemään yhteistyösopimus, jonka vanhemmat allekirjoittavat.

Mutta auktoriteetin palautus on Gabriel Attalin avainsana. Hänen mukaansa auktoriteetti täytyy palauttaa perheessä, koulussa ja kadulla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Jo sata päivää sitten hän linjasi periaatteen: "Se, joka särkee, myös korjaa. Se, joka sotkee, myös siivoaa. Sen, joka jatkuvasti haastaa auktoriteettia, täytyy opetella kunnioitusta."

Perjantaina Attal painotti sitä, että rangaitsematta jäämisen kulttuuri on kerta kaikkiaan lopetettava. Hän keskusteli useiden tuntien ajan Viry-Châtillonin koululaisten kanssa, joista yksi teki pääministerille selkeän ehdotuksen: "Jos kyse on sanallisesta tai fyysisestä väkivallasta, silloin on parasta panna oppilas pois koulusta välittömästi pariksi, kolmeksi päiväksi ja antaa sellainen rangaistus, että se panee miettimään."

Tällä hetkellä alaikäistä vakavan väkivallan tekijää ei voida rangaista oikeudessa. Myös siihen Attal vaatii muutosta niin, että jo 16-vuotiaana joutuu nuorille tarkoitetun oikeusistuimen eteen.

”Alaikäisyys ei saa enää olla yhtä vahva tekosyy rangaistuksen välttämiseen kuin tähän asti", hän linjasi perjantaina.

Lue myös: Ranska suosittaa välttämään matkustamista muun muassa Israeliin ja Iraniin

Attalin vastustajat arvostelevat häntä ennen kaikkea siitä, että sen sijaan, että ongelmanuori nähtäisiin olosuhteiden uhrina, hänet nähdään nyt syyllisenä. Certainement, mutta kun tähänastinen porkkanapolitiikka ei ole riittänyt, nyt Ranskassa kokeillaan keppiä saman mallin mukaan kuin perheväkivallantekijöille. Toivottavasti tulokset ongelmanuorten kanssa ovat yhtä lupaavat.

Sillä siitä, miten tässä käy, saattaa riippua myös pääministerin oma tulevaisuus. Eikä se ole Attalin kohdalla mikään pieni asia, sillä paitsi, että nuori mies on Macronin porukan suosituin, on hän myös kunnianhimoisin.

Se, että hän on tällä hetkellä maan kaikkien aikojen nuorin pääministeri, on hyvä ponnahduslauta – jos hän onnistuu välttämään ansan, johon lähes kaikki Ranskan pääministerit joutuvat, epäonnistuneiden ja vihattujen uudistusten upottavan suon. Jos hän onnistuu, sen jälkeen mikään ei ole hänen tieltään poissuljettu.

Lue lisää: Hän on Ranskan uusi pääministeri

Nuori, hauskannäköinen "baby face", eliittikoulujen kasvatti, joka osaa käyttäytyä ja pukeutua asemansa vaatimalla tavalla, esiintyä sujuvasti ja vakuuttavasti ja joka tekee kotiläksynsä ihailtavalla tavalla, on jo melkoisen täydelliseltä kuulostava paketti.

Lisäksi kyseessä on Ranskan kaikkien aikojen ensimmäinen julkihomo pääministeri.

Vaikka kaikki varttuneet ranskattaret näkevät hänessä ilmetyn ihannevävyn, ei homous ole vähentänyt hänen suosiotaan. Hallituksen nykyinen ulkoministeri Stéphane Séjourné, entinen meppi, oli hänen juridisesti rekisteröity kumppaninsa, mutta pari on sittemmin eronnut, eikä pääministerin vähäiseen vapaa-aikaan tunnu mahtuvan muita kuin äiti ja sisarukset.

Vakavailmeinen, melkeinpä ilmeetön

Yksityiselämässään Attal on kuulemma hyvin hauska tyyppi, mikä yllättää, kun julkisessa esiintymisessään hän on hyvin vakavailmeinen, melkeinpä ilmeetön. Tarkoituksena lienee välittää kuva vakavasti otettavasta valtiomiehestä nuoresta iästä huolimatta.

Tummanharmaa tai yönsininen puku, yhtä tylsä kravatti ja valkoinen paita viestittävät myös kuvaa vanhemmasta valtiomiehestä. Harppaus hallituksen nuorimmaisesta pääministeriksi ja hallituksen vanhimpien ja kokeneempien jäsenten päällepäsmäriksi lienee ollut aikamoinen tulikoe.

Kolmen kuukauden jälkeen pääministerin esiintyminen on hyvin varmaa ja auktoriteetti ansaittu kansalliskokouksen kiivaissa istunnoissa, jossa Attal on välttämättä halunnut olla itse puolustamassa ja perustelemassa hallituksensa lakiesityksiä.

Lue lisäksi: Ranska on kirjannut aborttioikeuden maan perustuslakiin ensimmäisenä maana maailmassa

Kun Macron sai kylmää kyytiä hätää kärsiviltä maajusseilta, laskeutui Attal silloinkin rohkeasti areenalle ja selviytyi tilanteesta paremmin kuin Macron – mikä ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia.

Gabriel Attal on tällä hetkellä Ranskan toiseksi suosituin poliitikko. Tuoreen Paris Match -lehden kyselyn perusteella 50 prosentilla ranskalaista on hänestä hyvä käsitys, kun Macronista sellainen on vain 38 prosentilla ranskalaisista.

Vaikka äärioikeistoa odottaa murskavoitto EU-vaaleissa, merkittävää on, että sen johtajan, Jordan Bardellan, henkilökohtainen kannatus on nyt 37 prosenttia – siis selvästi jäljessä Attalista.

Macronin lailla Attal on entinen sosialistipuolueen jäsen, mutta nyt, kun hänen politiikkansa on monien mielestä liian oikeistolaista, hänen on enää turha odottaa ääniä entisiltä puoluetovereiltaan.

Ja kappas vain, myöskään nuoret eivät kyselyjen mukaan äänestä Attalia! Vanhemman valtiomiehen imago näyttää siis rakentuneen täydellisesti...

Attalin puoluetoveri, kansanedustaja Patrick Vignal, kuvailee ystäväänsä yllättävästi.

"Hän muistuttaa Macronia, mutta on tätä lämpimämpi ihminen. Hän ei suinkaan ole kiltti, vaan oikea "tappaja", joka tietää oikein hyvin, miten ja mihin hän haluaa mennä."

Brigitte Macron on puolestaan sanonut, että Attal on oikea taistelija, joka pääsee vielä pitkälle.