Helena Petäistön kolumni: Mitä nyt, Macron?

Kriisijohtajan katastrofi

Hyvin, hyvin epämiellyttävä kompromissi

No, mutta jos yhdellä puolueella ei ole enemmistöä yksinään, miksei maahan sitten muodosteta koalitiohallitusta? Niinhän useimmissa maissa tehdään vaalien jälkeen. Mon Dieu! Eihän sellainen Ranskassa mitenkään käy, sillä silloin pitäisi tehdä kompromisseja! Jo pelkällä le compromis -sanalla on huono maine, sillä sehän tarkoittaa tietysti myönnytyksiä. Ja se on hyvin, hyvin epäilyttävää, melkein samaa kuin la compromission, johon liittyy huonoja muistoja natsimiehityksen ajalta. Non, merci!