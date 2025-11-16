Esimaku vuosien vankeustuomiosta on ollut järisyttävä kokemus Ranskan entiselle presidentille, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Helena Petäistö.

Hirveää mekastusta, paljon jugurttia ja murtunut mies – näin voisi kiteyttää Ranskan entisen presidentin, Nicolas Sarkozyn, kärsimää 20 päivän kakkua La Santén vankilassa Pariisissa. Viiden vuoden vankeusrangaistuksen saanut Sarkozy pääsi vankilan portista ulos viime maanantaina.

Kun eurooppalaisen demokraattisen tasavallan entinen presidentti joutuu vankilaan, ei kyseessä ole ihan banaali tapaus. Ranskan viidennen tasavallan historiassa tapaus on ensimmäinen lajissaan. Sarkozy itse totesi, ettei hän olisi koskaan uskonut joutuvansa vankilaan 71-vuotiaana. Sen jälkeen hän joutui myös toteamaan, ettei hänellä myöskään ollut aavistustakaan siitä, mikä häntä odotti.

Mutta niin vain maailma muuttuu ääripäästä toiseen – ainakin Ranskassa. Kun mahtavan gaullistipuolueen edustaja Sarkozy aloitti aikoinaan poliittisen uransa, silloin oli maassa totuttu siihen, että naturellement, luonnollisesti, lähes kaikki poliitikot rötöstelevät. Kansalaiset hyväksyivät sen eräänlaisena vallanpitäjien etuoikeutena, kunhan nämä vain pitivät huolen siitä, etteivät jääneet siitä kiinni. Vasemmisto kyllä syytti oikeistoa lakkaamatta rötöstelystä, mutta kappas vain, kun se pääsi itse valtaan 1980-luvulla, se pani vielä paremmaksi.

Mutta 1990-luvulla Ranskassa pulpahti esille muutama oikeudentuntoinen tutkintatuomari, heidän joukossaan lähes tähdeksi noussut norjalainen Eva Joly, pohjoismaalaisen lahjomaton protestantti. Siitä lähtien mentiin toiseen ääripäähän: Ministereitä ja valtionyhtiöiden pääjohtajia herätettiin aamulla kello kuusi suoraan sängystä, kun virkavalta tuli tekemään kotitarkastusta. Monien mahtavien poliitikkojen pitkän uran huipennus törmäsi siihen, ettei entisenlaista menoa enää hyväksytty eivätkä he saaneet entistä maan tapaa omalta kohdaltaan anteeksi