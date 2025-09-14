Renny ja Johanna Harlin puhuvat molemmat eri tavalla lapsiensa Cocon ja Julesin kanssa.

Menestysohjaaja Renny Harlinilla ja Johanna Harlinilla on kaksi pientä lasta Coco, 3, ja Jules, 1, sekä työrintamalla monta rautaa tulessa elokuvamaailmassa ja pian myös pariskunnalta alkaa oma podcast.

Perhe asuu Miamissa, mutta todellisuudessa työt vievät perhettä ympäri maailmaa.

– Meillä on kuusi elokuvaa työn alla. Viime vuonna tuli The Strangers: Chapter 1, joka oli suuri menestys ja 26. syyskuuta tulee yli 3000 teatteriin Amerikassa ja kansainvälisesti ympäri maailmaa The Strangers: Chapter 2. Suomeen sitä ei tule, kun suomalaiset eivät taida olla kauhukansaa, Renny kertoo.

Syksyn ajan perhe on Espanjassa, koska siellä alkaa Rennyn ohjaaman, Hollywood-näyttelijä John Travoltan tähdittämän Black Tides -elokuvan kuvaukset. Elokuvaa kuvataan Barcelonassa ja Kanariansaarilla.

– Olemme siellä marraskuun loppuun ja sen jälkeen palaamme kotiimme Miamiin. Saamme viettää siellä joulun ja olla muutaman kuukauden, Renny kertoo.

Johannalla on myös iso rooli Rennyn elokuvan tuotannoissa, sillä hän työskentelee tuottajana. Hänet on nähty myös kameran edessä näyttelijänä.

– Olen ihan alusta asti mukana, käsikirjoitusvaiheesta castingiin ja luovissa asioissa. Annan ehkä vähän naisellisen näkemyksen hänen juttuihinsa. On ollut tosi kivaa ja kehittävää sekä mahtavaa päästä tekemään omaa uraa, Johanna kertoo.

Perheen pienokaiset ovat tuttu näky elokuvan kulisseissa. Kun vanhemmat tekevät töitä, lasten kanssa on hoitaja. Tulevissa elokuvissa Harlinien jälkikasvulle ei ole rooleja kirjoitettu.

– Ei ainakaan juuri nyt. Katsotaan jossain kohtaa, jos heitä kiinnostaa olla mukana elokuvissa, Johanna kertoo.

Pariskunta ei näytä lastensa kasvoja sosiaalisessa mediassa, vaikka aikoinaan The Harlins -sarjassa seurattiin myös Cocon elämää. Tämä on ollut tietoinen päätös.

– Kun lapset rupesivat kasvamaan, tuli sellainen olo, että emme halua heidän kasvavan kameran edessä, Renny sanoo.

Vanhemmat sanovat, että lapset ovat luonteeltaan ihan erilaisia. Molempia yhdistää kuitenkin se, että ovat huumorintajuisia.

– Coco on ehkä enemmän esiintyjä ja ottaa paljon tilaa, mihin hän meneekin. Jules tykkää olla enemmän sylissä ja on vähän ujompi, Johanna sanoo.

Perheen lapset oppivat arjessa peräti kolmea kieltä, suomea, ruotsia ja englantia.

– Minä puhun lapsille ruotsia ja he vastaavat ruotsin ja englannin sekoituksella. Renny puhuu suomea ja he vastaavat suomen ja englannin sekoituksella. Englanti on silti ottanut yli. Jules ei toki vielä hirveästi puhu, Johanna kertoo.

– Coco käy päiväkotia Miamissa ja lastenhoitaja puhuu englantia. Lapset kuulevat kieltä koko ajan joka paikassa, koska meidän työkielemme on myös englanti.

Rennyllä on monta rautaa tulessa ja sen lisäksi arjessa riittää hulinaa kahden pienen lapsen kanssa. Renny myöntää, että hän väsyisi, mikäli olisi yksin.

– Johannan tuella ja sitten lapset antavan sen motivaation elämään. Haluan antaa heille jotain, mitä voivat olla ylpeitä ja antaa heille tulevaisuuden, että he voivat toteuttaa mitä tahansa unelmiaan. Se motivoi minua niin paljon.

– Jos minulle tulee epävarmuus tai väsymys, käännyn aina Johannan puoleen ja kysyn neuvoa. Hän saa minut näkemää asiat oikeassa perspektiivissä.