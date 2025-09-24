Renny ja Johanna Harlin puhuvat seksistä podcastissaan.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja Johanna Harlin kertovat elämästään The Harlin Show -podcastissa, joka ilmestyy Podmeessa. Uusimmassa jaksossa he paljastavat petipuuhistaan yksityiskohtia. Pariskunnalla on kaksi pientä lasta Coco ja Jules, ja työt vievät perhettä ympäri maailmaa. Pari keskustelee avoimesti, että rakastelulle on hankala löytää aikaa ja energiaa.

– Siinä täytyy käyttää raakaa aikataulutusta joskus, Renny sanoo.

– Se kuulostaa niin epäromanttiselta, mutta se on vaan fakta ja mekin olemme huomanneet kahden lapsen kanssa, että se on totta. Se on pakko vähän suunnitella, Johanna sanoo.