Renn Harlin paljastaa podcastissaan olleensa tekemisissä laulaja Adelen kanssa vuosia sitten.

Menestysohjaaja Renny Harlin ja hänen vaimonsa Johanna Harlin kertovat elämästään omassa podcastissaan The Harlin Show, joka ilmestyy Podmeessa.

Uusimmassa jaksossa Renny palaa vuosien taakse, kun hän teki näyttelijä Jackie Chanin ja Johnny Knoxvillen tähdittämää Skiptrace-elokuvaa vuonna 2016. Renny halusi käyttää elokuvassa supertähti Adelen kappaletta Rolling in the Deep, joten hän otti yhteyttä artistiin. Lopulta Adele antoi Rennyn käyttää ilmaiseksi kappalettaan elokuvassa.

– Hän tykkäsi leffasta niin paljon. Näytin hänelle sen kohtauksen ja sanoin, että haluaisin ihan hirveästi käyttää sinun biisiäsi tässä, Renny kertoo jaksossa.

Laulaja Adele antoi Renny Harlinin käyttää kappalettaan ilmaiseksi.Copyright © 2022 BACKGRID UK

Johanna kertoo heti perään, että normaalisti artistien kappaleiden käytöstä elokuvassa pitää maksaa paljon – varsinkin, mitä tunnetumpi artisti on.

– Sun pitää maksaa sille artistille, joka sen on esittänyt. Sun pitää maksaa niille, jotka ovat kirjoittaneet musiikin ja sanat, pitää maksaa levy-yhtiölle, Renny aloittaa.

– Riippuen tietysti bändistä, mutta sanotaan, että joku Rolling Stonesin biisi tai joku tunnettu, jopa Adele, se on miljoonaluokkaa, mikä maksetaan siitä, että sitä saa käyttää pätkän, Renny jatkaa.

Renny hehkuttaa podcastissa Adelea.

– Hän on niin ihana, kun tajusi biisin merkityksen siinä leffassa, Renny sanoo.