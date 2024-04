Hamsterin eläinlääkärikäynti voi maksaa 400 euroa, mutta lemmikin arvoa ei mitata rahassa: "Välillä törmää omistajiin, jotka ovat vähän ihmeissään"

– Klinikoilla usein kanin tai jyrsijän käynti on pikkuisen suppeampi, eli ei ole ihan niin hyviä resursseja tehdä huolellista ja laajaa yleistutkimusta. Esimerkiksi verinäytteitä marsun kokoisesta harvoin otetaan rutiinisti, kaneista kyllä. Siinä mielessä hinta voi olla alaspäin verrattuna koiran tai kissan käyntiin, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Jenni Ranki Evidensialta sanoo.

Pikkunisäkkäät tuppaavat jäämään opetuksessa sivuosaan

– Kaniin ja jyrsijään perehtyminen vaatii eläinlääketieteen lisensiaatilta kutsumuksen ja harrastuneisuuden lisäksi lisäopintoja, kuten koulutuksia ulkomaisissa konferensseissa. Kun on erikoisalalla pidemmälle jatkokouluttautunut, tulee hintaan jonkunlaisia korotuksia, kuten kaikissa spesialistien toimenpiteissä.

Pikkulemmikkejäkin operoidaan onnistuneesti: " Muutenhan olisi eettisesti täysin kestämätöntä tarjota sellaista hoitoa"

Isommat ongelmat, kuten kanin hammassairauksien jatkodiagnostiikka, hammashoito tai leikkaukset, vaativat erikoisosaamista. Asiaan perehtyneemmällä ammattilaisella toimenpiteen onnistuminen on yleensä todennäköisempää.

– Kaikki naaraskanit täytyisi steriloida, koska niille tulee herkästi kohtusyöpä, viimeistään keski-ikäisenä. Jos vie kanin leikkaukseen klinikalle, jossa on erikoisosaamista, kyllähän sillä pienennetään esimerkiksi nukutuksen riskejä. Pikkueläimissä monet sorminäppäryyttä vaativat toimenpiteet ovat vaativampia jo ihan eläimen pienen koon vuoksi. Anestesian valvonta on hankalampaa koon vuoksi myös.

– Nukutusriski on pienellä eläimellä huomattavasti suurempi kuin vaikkapa koiralla, mutta pääosin leikkaukset onnistuvat ilman komplikaatioita. Muutenhan olisi eettisesti täysin kestämätöntä tarjota sellaista hoitoa, Ranki huomauttaa.

" Eihän voi sanoa, että kaikki koiran- tai kissanomistajatkaan hoidattaisivat lemmikkejään innokkaasti"

– Tämä on hyvä kysymys. Eihän voi sanoa, että kaikki koiran- tai kissanomistajatkaan hoidattaisivat lemmikkejään innokkaasti. Aivan kuten koirilla ja kissoillakin, lemmikin perushoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen vaihtelee jo suuresti omistajien välillä. Sama toteutuu pikkunisäkkäiden kohdalla, Ranki pohtii.

Yleensä hinnakkaaseen toimenpiteeseen lähteminen on kiinni enemmän omistajan varallisuudesta, ei lemmikin lajista.

– Ja niin sen tietysti kuuluukin olla. Lemmikkieläimen pitohan on ihmisen harrastus. Paljonko hän kykenee käyttämään tähän harrastukseen rahaa? Eläin ei saa joutua kärsimään, se on tietysti ihan ehdoton asia. Meillä on kuitenkin vaihtoehtoja: jos eläintä ei voida hoitaa, se voidaan lopettaa, jolloin se ei joudu kärsimään, Ranki pohtii.