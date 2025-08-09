Alfred-ankka on pieni ja ihmisrakas kouluavustaja – "Sulattanut kaikkien sydämet"

Anna Tapion sisäoppilaitoksessa Aitoossa kuoriutui keväällä ankanpoikanen, joka aloitti tällä viikolla koulunkäynnin.
Koulussa on ollut vuosikymmeniä sitten kotieläimiä, joista päätettiin myöhemmin luopua.
Nyt eläimet ovat tehneet paluun oppilaiden toiveesta, ja viime keväänä kuoriutuneesta Alfredista on tullut on eräänlainen kouluavustaja.
– Siitä on tullut todella ihmisrakas, kertoo koulumestari Kirsi-Maria Penttilä, joka puhuu ankasta kuin perheenjäsenestään.
Perhettä Alfred tavallaan onkin, sillä ankka viihtyi Penttilän perheen luona koko kesäloman ajan.
– Kävimme suppaamassa, se tuli mukaan ruokakauppaan ja hengaili kultaisennoutajani kanssa.
Lue myös: Pelkkä lenkki ei riitä – näin teet koirastasi onnellisemman: "Yhtä tärkeää kuin ruoka tai ulkoilu”
Ihmisrakas yksilö
Nyt jo teini-iän saavuttanut Alfred on viimein sen kokoinen, että sen raaskii päästää ulos lajitovereidensa joukkoon.
Alfred näyttää kuitenkin puuhastelevan mieluummin ihmisten seurassa.
– Kun muut ankat menevät ulos, Alfred jää käytäville oppilaiden kanssa.
Katso yllä olevalta videolta, miten tapahtumarikas Alfred-ankan elämä on jo ollut.