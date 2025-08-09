Alfred-ankka on pieni ja ihmisrakas kouluavustaja – "Sulattanut kaikkien sydämet"

2:54imgKatso video: Alfred-ankka on viettänyt pienestä pitäen aikaa ihmisten ja muiden eläinten kanssa.
Julkaistu 14 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Veera Nikkilä

veera.nikkila@mtv.fi

Anna Tapion sisäoppilaitoksessa Aitoossa kuoriutui keväällä ankanpoikanen, joka aloitti tällä viikolla koulunkäynnin.

Koulussa on ollut vuosikymmeniä sitten kotieläimiä, joista päätettiin myöhemmin luopua. 

Nyt eläimet ovat tehneet paluun oppilaiden toiveesta, ja viime keväänä kuoriutuneesta Alfredista on tullut on eräänlainen kouluavustaja.

– Siitä on tullut todella ihmisrakas, kertoo koulumestari Kirsi-Maria Penttilä, joka puhuu ankasta kuin perheenjäsenestään.

Perhettä Alfred tavallaan onkin, sillä ankka viihtyi Penttilän perheen luona koko kesäloman ajan.

– Kävimme suppaamassa, se tuli mukaan ruokakauppaan ja hengaili kultaisennoutajani kanssa. 

Lue myös: Pelkkä lenkki ei riitä – näin teet koirastasi onnellisemman: "Yhtä tärkeää kuin ruoka tai ulkoilu”

Ihmisrakas yksilö

Nyt jo teini-iän saavuttanut Alfred on viimein sen kokoinen, että sen raaskii päästää ulos lajitovereidensa joukkoon.

Alfred näyttää kuitenkin puuhastelevan mieluummin ihmisten seurassa.

– Kun muut ankat menevät ulos, Alfred jää käytäville oppilaiden kanssa.

Katso yllä olevalta videolta, miten tapahtumarikas Alfred-ankan elämä on jo ollut.

Lisää aiheesta:

Jorkos on notkunut Kristiinan liikkeen edessä vuosia – nyt se järjesti todellisen yllätyksenKostiina-korppi alkoi yhtäkkiä matkimaan Artoa: "Osaa sanoa sen miehen ja naisen äänellä"Päiväunet pipossa ja kiipeilyä seinillä – orvot oravanpoikaset keräävät voimia Hannen kotihoidossaHani, Klaara ja Sofi ovat Suomen suloisin tappajatrio! Espoossa vaanii kaakattava partio, josta toivotaan ratkaisua etanavitsaukseenMuistatko vielä suloiset siilit hyvinkääläisen Pekan pihassa? Nyt silmäteränä on Pikku-Einari – piikkiselkä on saanut oman ruokintapisteenkin! Anneli aloitti tänä syksynä koulukanan työtehtävässä – ainutlaatuinen pesti on ollut menestys: ”Anneli oli rehtorin olkapäällä, kun henkilöstöä kuvattiin”
Luonto ja eläimetPälkäneLemmikitKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Luonto ja eläimet