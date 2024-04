"Enää ei vain oteta jotain halpaa eläintä nököttämään lastenhuoneeseen" – sopiiko kani lapsen lemmikiksi?

Suomalaisperheissä elää yli 800 000 koiraa . Kissojakin talouksistamme löytyy reippaasti yli puoli miljoonaa . Kärkikaksikon jälkeen yleisin lemmikkieläinlaji Suomessa on kani.

Monen eläinrakkaan ensilemmikki on ollut juuri hamsteri tai gerbiili. Joidenkin pikkujyrsijöiden eliniänodote on vain pari vuotta.

– Monet pikkujyrsijät, kuten hamsteri tai hiiri, ovat siinä mielessä hyviä ensilemmikkejä, että niihin ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa. On ihan perusteltua, että pikkujyrsijä on ensilemmikki lapsella. Se on siksi järkevää, ettei olla lemmikin kanssa naimisissa vuosikausia, Ranki kuvaa.