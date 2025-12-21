Kreikka yrittää pelastaa turistilaumojen ahdistaman munkkihylkeen perustamalla sille uusia suojelualueita.
Välimeren munkkihylje on yksi maailman harvinaisimmista merinisäkkäistä. Niitä on jäljellä noin tuhat. Noin puolet niistä elää Kreikassa.
Munkkihylkeitä on metsästetty Välimerellä esihistoriallisista ajoista lähtien turkin, lihan ja rasvan vuoksi.
Nyt niitä ei enää jahdata, mutta lajin heiveröistä kantaa nakertavat uudet uhat, kuten kalastusverkot, ravinnon väheneminen, saastuminen ja elinympäristöjen kaventuminen.
Tuorein uhka on suojelijoiden mukaan Kreikan nopeasti laajeneva merimatkailu, kirjoittaa brittilehti The Guardian.
Sääntelemätön veneilyturismi vaikuttaa kielteisesti nisäkkääseen, joka on herkkä ihmisen aiheuttamille häiriölle.