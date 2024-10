Haluatko tehdä järkevän päätöksen? Nuku yön yli

Yön yli nukkuminen saa ihmisen tekemään järkevämpiä päätöksiä. Journal of Experimental Psychology: General -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yöunet voisivat nytkäyttää ensivaikutelman tenhoaman ihmisen taas järkiinsä.

Kokeessa yritettiin valita paras kirpparilaatikko

Nopea päätös ensivaikutelman perusteella ohjasi harhaan

Unetta jääneet koehenkilöt valitsivat uudelleen ja uudelleen ne laatikot, joissa arvokkaita esineitä oli päällimmäisenä. He myös arvioivat laatikoiden arvon noin 10 prosenttia yläkanttiin.

Kuvitteellisella pihakirpputorilla vinouma esti osanottajia vertailemasta laatikoita rationaalisesti. He eivät myöskään kyenneet myöhemmin tarkasti nimeämään aarteina pitämiään tuotteita, joita laatikoissa oli ollut.

Nukkuminen toi järjen mukaan päätöksiin

Sinclairin mukaan "yön yli nukkuminen on viisautta", jos panoksia on enemmän ja kyse on esimerkiksi treffeistä tai työntekijän palkkaamisesta.