Aivokirurgit eivät ehkä olekaan sinua fiksumpia: Tutkimuksessa analysoitiin ammattilaisia – yllätystulos

Kun ajattelet viiltävää älyä vaativia ammatteja, millaisia aloja tulee mieleesi? Voisi luulla, että aivokirurgia ja kirjaimellinen "rakettitiede" vaativat yli-ihmisen kykyjä, mutta tämä tutkimus väittää toista. Analyysissa selvisi, etteivät esimerkiksi ilmailuinsinöörit ole sen älykkäämpiä kuin muutkaan, kertoo The Guardian .

Onko se rakettitiedettä? Tutkijat analysoivat huippuammattilaisia

Analyysiin osallistui 329 ilmailu- ja avaruusalan insinööriä ja 72 neurokirurgia. Koehenkilöt tekivät 12 nettitehtävää brittiläisen älykkyystestin avulla. Great British Intelligence Test -testi on tuttu esimerkiksi BBC:n ohjelmasta.

Kumpi on älykkäämpi, aivokirurgi vai insinööri?

Tutkimus aiheesta julkaistiin BMJ -julkaisun kepeässä erikoisjoulunumerossa. Analyysin perusteella neurokirurgeilla on kyky ratkaista ongelmia kantaväestöä nopeammin; tutkijoiden mukaan syy saattaa selittyä ammatilla, jonka vuoksi ongelmia täytyy ratkaista toisinaan vauhdikkaastikin. Muistitehtävät sen sijaan veivät neurokirurgeilta kauemmin yleisväestöön verrattuna.

Tutkijalta lohdullinen viesti: "Jokaisella on tiettyjä taitoja"

Perusväestöön verrattuna ilmailuinsinöörien tuloksissa ei sen sijaan ollut huomattavia eroja – he eivät siis olleet taviksia parempia. Stereotypioista huolimatta perusväestöllä siis on useita aivan samoja kykyjä kuin "huippuammatissa" olevilla.

– Pohjimmiltaan tämä mielestämme osoittaa, että jokaisella on tiettyjä taitoja. Osa ihmisistä on parempia yhdessä asiassa, osa taas toisissa, ja on hyvin vaikeaa olla parempi aivan kaikessa, tutkimusta tehnyt neurokirurgian opiskelija Aswin Chari kuvailee.