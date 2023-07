Poliisihallitus huolissaan maalittamisesta – Halla-ahosta ja SU:sta tehtiin tutkintapyyntö aiemmassa ylikomisarion tapauksessa

– Nykyisillä kriminalisoinneilla voidaan osin hallita ilmiötä, mutta ongelmana on, että soveltuvat nimikkeet ovat pääosin asianomistajarikoksia, eivätkä sovellu hyvin usean tekijän joukkovoimalla tekemään häirintäkokonaisuuteen, Eränen sanoo STT:lle.

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan poliisien maalittaminen on vahingollista kahdesta syystä. Sillä on usein vaikutuksia kohteeksi joutuneen poliisin ja tämän läheisten hyvinvointiin. Varsinaisen kohteen lisäksi maalittamisen katsotaan kohdistuvan koko poliisiorganisaatioon.

– Työntekijä on taho, jonka kautta maalittaminen kanavoituu koko organisaatioon. Tavoitteena on vaikuttaa yksittäisen virkamiehen toimintaan sekä horjuttaa organisaatiotasolla koko poliisia kohtaan koettua luottamusta, Eränen sanoo.

Halla-ahosta ja perussuomalaisten puoluelehdestä tapaus

"Jättää harkintavaltaa merkityksen osalta"

Poliisilla on vuodesta 2020 ollut toimintamalli maalittamisen torjumiseksi. Lähtökohtana on, että työntekijä ei jää asian kanssa yksin, vaan työnantajan tehtävä on puuttua asiaan.