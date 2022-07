Yksi tviitti teki Hanna Wassista maalitaulun – tältä tuntuu joutua ministerin kehumisesta somekohun silmään

Mahdollisuuksia työskennellä politiikan tutkijana kyseenalaistettiin

Ilmiö eikä yksittäistapaus

– Moni poliitikko on sanonut, että tämä on arkipäivää ja asiassa on sukupuolittunut taso. Twitter on naiselle ja varsinkin naispoliitikolle melkein kamikaze-paikka.