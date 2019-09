Iso osa poliisista tehdyistä rikosilmoituksista jää tutkimatta – Onko laki kaikille sama? "Ei poliisin tekemiä rikoksia villaisella paineta"

Rikosilmoitukset eivät johtaneet poliiistutkintaan

Poliisihallitus teki oman selvityksen

Poliisi vältti rikosepäilyn, tavallinen kansalainen sai tuomion

Yhä harvempi poliisista tehdyistä rikosilmoituksista etenee



Poliisin voimankäyttö ja käyttäytyminen rikosilmoituksen syynä

Steniuksen mukaan on ihmisiä, jotka tekevät useamman rikosilmoituksen samasta asiasta. Jos poliisista tehty rikosilmoitus ei ole johtanut esitutkintaan, ilmoituksen tekijä on tehnyt samasta asiasta uuden rikosilmoituksen.

– Vaikka asia on käsitelty, he tekevät uuden rikosilmoituksen samasta asiasta.

Onko poliisilla korkeampi kynnys joutua rikostutkinnan kohteeksi?

– Minun käsitykseni on, että meillä poliisirikokset tutkitaan vähintään yhtä matalalla kynnyksellä kuin muidenkin ihmisten. On syytä epäillä-kynnys on nähdäkseni ihan sama riippumatta siitä, kuka on tekijä. Ei poliisin tekemiä rikoksia villaisella paineta.