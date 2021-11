Väkivalta poliiseja kohtaan kaksinkertaistunut 2000-luvulla: "Asioita on menossa suuntaan, jota me emme halua yhteiskunnassa todistaa"

Oikeustieteen tohtorin Henri Rikanderin mukaan poliisien kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana.

– Kyse on yleiseurooppalaisesta ilmiöstä, jossa poliiseihin ja muihin viranomaisiin kohdistetaan erilaista toimintaa. Väkivalta poliiseja kohtaan on viimeisten 20 aikana monimuotoistunut ja sen intensiteetti on kasvanut.