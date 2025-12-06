Savonlinnan kaupunki ja seurakunta valmistautuvat tarjoamaan kriisiapua- ja tukea omakotitalopalossa menehtyneiden läheisille ja tutuille.

Savonlinnassa herättiin itsenäisyyspäivään murheellisissa tunnelmissa, kun Louhella tapahtuneessa omakotitalopalossa menehtyi neljä ihmistä.

Iltalehden mukaan palossa tuhoutuneessa talossa oli kirjoilla perhe. Palossa kuolleita ei ole vielä pystytty tunnistamaan.

Savonlinnan vastaava kaupunginjohtaja Markus Hämäläinen kertoo MTV Uutisille, että sivistys- ja koulutoimi sekä hyvinvointialue valmistautuvat mahdollisimman pikaisella aikataululla tarjoamaan kriisiapua kaupungin asukkaille sekä palossa kuolleiden läheisille ja tutuille.

Järjestelyt ovat kuitenkin vielä kesken.

Hämäläisen tietojen mukaan uhrien joukossa olisi ollut myös alaikäisiä.

– Pysäyttävä tragedia tällainen on aina, kun ihmishenkiä menetetään ja jos uhrien joukossa on mahdollisesti lapsia, niin sitä suuremmalla syyllä koulutovereille on tarjottava riittävä tuki, Hämäläinen sanoo.

– Osanottoni uhrien omaisille, Hämäläinen päättää puhelun MTV Uutisten kanssa.

Suruhartaus aikaisintaan sunnuntaina

Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen kertoo MTV Uutisille, että suruhartaus uhrien muistoksi järjestetään aikaisintaan sunnuntaina tai maanantaina.