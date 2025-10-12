Lehden mukaan Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa asiassa jo kuukausia.

Yhdysvallat on jakanut Ukrainalle tiedustelutietoa, joka on auttanut Ukrainaa tekemään iskuja Venäjän energialaitoksiin. Asiasta uutisoi Financial Times, joka perustaa tietonsa useisiin yhdysvaltalaisiin ja ukrainalaisiin viranomaislähteisiin.

Lehden mukaan Yhdysvaltojen jakama tiedustelutieto on mahdollistanut Ukrainan tekemät pitkän kantaman iskut muun muassa öljynjalostamoihin kaukana etulinjasta. Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa asiassa jo kuukausia.

Viranomaisten mukaan tarkoituksena on yrittää heikentää Venäjän taloutta ja painostaa Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvottelupöytään.

Financial Timesin mukaan käänne tuessa tapahtui Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuussa käymän puhelun jälkeen. Lisäksi Trumpin pettymys Putiniin elokuisen Alaskan-tapaamisen jälkeen on lisännyt Trumpin tukea Ukrainan iskuihin, jotka kohdistuvat syvälle Venäjän rajojen sisäpuolelle.

Ukrainan iskut Venäjän öljy- ja kaasulaitoksiin kiihtyivät elokuussa ja syyskuussa, Financial Times kertoo. Tutkimusryhmän mukaan ainakin 16 maan 38 öljynjalostamosta on ollut iskujen kohteina. Esimerkiksi lauantaina Ukraina iski yhteen Venäjän suurimmista öljynjalostamoista noin 1 400 kilometrin päässä Ukrainasta.

Yhdysvallat on pitkään jakanut tiedustelutietoa Ukrainalle, mutta ei pitkän kantaman iskuihin. Tiedustelutieto on aiemmin auttanut Ukrainaa tekemään iskuja sotilaskohteisiin Venäjän miehittämillä ukrainalaisalueilla, ja lisäksi Ukrainaa on varoitettu Venäjän tekemistä ohjus- ja drooni-iskuista.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole tunnustanut rooliaan Ukrainan iskuissa Venäjän energialaitoksiin.

0:35 Tässä sosiaalisessa mediassa kiertäneessä videossa sanotaan näkyvän Ukrainan venäläiseen voimalaitokseen tekemä isku.