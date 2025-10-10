Venäjä iski torstain ja perjantain välisenä yönä voimalla Kiovaan.
Venäjä iski viime yönä Ukrainan pääkaupunkiin ballistisin ohjuksin ja droonein. Ukrainan viranomaisten mukaan yölliset iskut vahingoittivat pahoin maan energiainfrastruktuuria.
Iskut saivat aikaan ongelmia vedenjakeluun sekä isoja sähkökatkoksia, joiden vuoksi kaupungin itäosassa pimeni täysin yön tunteina.
Yöllä autosta kuvattu videomateriaali näyttää, kuinka kaikkialla on säkkipimeä, ja katuja valaisevat ainoastaan autojen valot.
Venäjä iski perjantain vastaisena yönä lisäksi ainakin Zaporizhzhjan alueelle. Paikallisen sotilasviranomaisen mukaan seitsemänvuotias poika kuoli Venäjän iskussa saamiinsa vammoihin sairaalassa.