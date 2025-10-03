Ukraina väittää iskeneensä yhdelle Venäjän suurimmista öljynjalostamoista.
Ukrainan joukot suorittivat yön aikana drooni-iskun Orsknefteorgsintezin öljynjalostamoon Venäjän Orskin kaupungissa, lähellä Kazakstanin rajaa, kertoo Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU uutistoimisto Reutersille.
Öljyjalostamo sijaitsee noin 1 400 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän rajasta.
Orsknefteorgsintez on yksi Venäjän suurimmista öljynjalostamoista ja keskeinen osa maan energiaverkostoa. Jalostamolla on tärkeä rooli öljytuotteiden toimittamisessa Uralin ja Volgan alueille.
Kyiv Independentin mukaan alueen kuvernööri Evgeni Solntsev vahvisti hyökkäyksen, mutta väitti, ettei jalostamon toiminta häiriintynyt. Hänen mukaansa pelastustyöntekijät työskentelevät parhaillaan.