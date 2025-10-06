Suomalaisten sotilasasiantuntijoiden mukaan USA:n Tomahawkit ovat ohjuksia, joita Venäjän on syytäkin pelätä. Vladimir Putinin mukaan niiden antaminen Ukrainalle tuhoaisi Venäjän ja Yhdysvaltain välit lopullisesti.

Yhdysvallat punnitsee varapresidentti J. D. Vancen mukaan pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainalle. Hän kommentoi asiaa viikko sitten Fox Newsille.

Presidentti Donald Trump on aiemmin torjunut Ukrainan pyynnön Tomahawkeista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi sunnuntaina USA:n mahdollisia suunnitelmia suorasanaisesti.

Putinin mukaan tällainen toiminta tuhoaisi Venäjän ja Yhdysvaltain väliset suhteet.

Puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) ja eurokansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok.) kertovat MTV Uutisille, millaisista ohjuksista on kyse ja miksi ne kirvoittivat Putinilta näin vahvan reaktion.

Voivat iskeä metrien tarkkuudella

Tomahawk on perinteinen risteilyohjus, joka on ollut käytössä jo Persialahden sodasta lähtien.

Erityisen paljon niitä ovat käyttäneet Yhdysvaltain merivoimat, ja niitä on ammuttu eri aluksista ja sukellusveneistä useissa eri kriiseissä.

Tomahawkien navigointitapa perustuu maastoon: niihin on syötetty maasto- ja karttamalli, joka kykenee maastossa olevien pisteiden mukaan suunnistamaan maaliinsa.

– Ne ovat hyvinkin tarkkoja ja voivat iskeä ihan muutamien metrien tarkkuudella, Lindberg kuvaa.

Kantama jopa 2 500 kilometriä

Merkittävää niissä on se, että niiden kantama on jopa 2 500 kilometriä, mikä on paljon enemmän kuin muissa ohjustyypeissä.

Esimerkiksi ballististen ATACMS-ohjusten kantama on parhaimmillaan noin 300 kilometriä.

Toiseksi verrokiksi Lindberg ottaa Ukrainan itse valmistamat lennokit, joilla se on iskenyt hyvinkin onnistuneesti ja toistuvasti öljynjalostamoihin.

Niidenkin kantama on ollut kauimmillaan toista tuhatta kilometriä.

Saksalaisen Taurus-ohjuksen kantama liikkuu puolestaan 400–500 kilometrin paikkeilla.

– On helppo arvata, että puhutaan huomattavasti tehokkaammasta asejärjestelmästä, jos otetaan Tomahawk-ohjuksia käyttöön.

– Nämä olisivat tehokkuudeltaan ja kantamaltaan ihan omassa luokassaan, Lindberg toteaa.

Tomahawkeilla on iso räjähdevaikutus

Tomahawkit lentävät suihkukoneen nopeudella ja matalalla, jolloin niitä on Lindbergin mukaan vaikea nähdä tutkajärjestelmissä.

Lisäksi Tomahawkeissa on useiden satojen kilojen taistelukärki.

– Se on iso ero verrattuna lennokkeihin. Niiden taistelukärkien räjähdemäärät liikkuvat kymmenissä kiloissa. Lindberg toteaa.

– Tästä voi päätellä, että sillä pystyy tuhoamaan ihan erikokoisia kohteita ja niihin saa huomattavan suuren tuhovaikutuksen.

Tiedustelutiedon kanssa vaarallinen kombo

Vähintään yhtä tärkeä seikka on Lindbergin mukaan se, että Yhdysvallat antaa Ukrainalle tarkkaa tiedustelutietoa.

– Jos Ukraina saisi näitä [ohjuksia] käyttöönsä ja niihin yhdistettynä myös Yhdysvaltain tarkkaa tiedustelutietoa, sen olisi mahdollista maalittaa kohteita syvällä Venäjällä.

– Eli tästä muodostuu Venäjän kannalta hyvinkin vaarallinen yhdistelmä.

Lindbergin mukaan ei olekaan millään lailla yllättävää, että suunnitelmiin on reagoitu Venäjällä voimakkaasti.

Toveri: Tätä Putin pelkää

Pekka Toveri arvioi, että jos Ukraina saisi entistä tehokkaampia pitkän kantaman aseita, se heikentäisi Venäjän taloutta entisestään.

– Se voisi vaikuttaa Venäjän energiateollisuuteen ja sotateollisuuteen, kun Ukraina voisi iskeä paremmin dronetehtaita ja muita vastaavia vastaan, Toveri kommentoi.

– Se voisi ehkä jopa vaikuttaa Venäjän asevoimien logistiikkaan, huoltoon ja tukeen.

Toverin mukaan Venäjä saattaisi olla aika kynnetön, jos ukrainalaiset saisivat länsimaisia Tomahawkin kaltaisia aseita, joissa taistelukärki on kymmenen kertaa tavanomaisia suurempi ja jotka ovat nopeampia ja paljon läpäisykykyisempiä.

– Niillä Ukraina pystyisi todella aiheuttamaan merkittävää vahinkoa, ja tätähän Putin pelkää.

Toveri muistuttaa, että Ukraina sai aiemmin pienen määrän Stormshadow-risteilyohjuksia Britannialta.

Niiden kantama oli paljon lyhyempi, mutta jo niiden käyttö osoitti, että Venäjän ilmapuolustus ei pystynyt niitä oikein torjumaan.

Hän kertoo, että Tomahawkin kantama on kolminkertainen Stormshadoweihin verrattuna. Siten ne olisivat merkittävä uhka Venäjälle.

Toveri tosin huomauttaa, että Tomahawkeja pitäisi olla riittävästi.

– Tarvittaisiin satoja kappaleita ja Yhdysvallat on ainoa, joka niitä pystyy toimittamaan. Ison-Britannian ja Ranskan risteilyohjusvarastot ovat niin pieniä, että niillä sodan kulkua ei muuteta.

Putin pelot ehkä osin turhia

Toverin mukaan Putin saattaa osittain pelätä turhaankin, koska amerikkalaisilla ei välttämättä ole haluja alkaa tyhjentää omia ohjusvarastojaan kovin nopeasti.

Hän muistuttaa, että maassa on herätty Kiinan pullisteluun ja sodan uhka on kasvanut globaalisti.

Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista, että maa voisi alkaa luovuttaa Ukrainalle vanhemman sarjan Tomahawkeja, joita sillä on varastoissaan.

Jos ne alkavat vanheta käsiin, niitä ei voi enää luotettavasti käyttää.

– Tätä Venäjä selkeästi pelkää lähes silmittömästi, kun katsoo, mitä Putin on tästä asiasta avautunut. Jos maan ilmapuolustus ei pystyisi niitä torjumaan, miten se vaikuttaisi maan talouteen, sotilaalliseen kykyyn ja kansalaisten mielialaan?

– Toisaalta se olisi mittava osoitus siitä, että USA on riisumassa silkkihanskoja käsistään, hän sanoo.

Putin yrittää itsekin turvautua pelotteluun

Toveri uskoo, että Putin yrittää itse uhkailla Yhdysvaltoja maiden välisten suhteiden vaarantumisella.

– Putin on vetänyt tusinoittain punaisia linjoja ja ne kaikki on ylitetty eikä Venäjä ole tehnyt mitään, kun se ei pysty tekemään mitään, hän myös toteaa.

Toveri arvioi, että ydinase on se viimeinen asia, jolla yritetään pelotella.

– Epäilisin, että jos vakavissaan amerikkalaiset rupeavat puhumaan Tomahawkin antamisesta Ukrainalle, vedetään esiin Venäjän ydinasedoktriini. Sen mukaan pitkän kantaman aseilla tehtävät hyökkäykset voivat olla peruste puolustukselliseen ydinaseen käyttöön.