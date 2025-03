Trump: USA jatkamassa tiedustelutiedon antamista Ukrainalle – "melkein tehneet sen"

Tiedustelutietopäätöksellä on ollut vaikutusta rintamalla, ajatushautomo arvioi.

Yhdysvallat on ilmeisesti jatkamassa tiedustelutiedon antamista Ukrainalle lähiaikoina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on lähes päättänyt tiedustelutiedon jakamisen keskeytyksen.

Trumpilta kysyttiin, olisiko hän valmis harkitsemaan tiedustelutietopäätöksen lopettamista.

– Olemme melkein tehneet sen. Olemme melkein tehneet sen, Trump sanoi.

Trump sanoi odottavansa hyviä tuloksia Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamiselta.

Saudi-Arabiassa järjestettävä Ukrainan ja Yhdysvaltojen korkean tason tapaamisen on määrä kestää maanantaista keskiviikkoon.

Tapaamisessa on suuret panokset, sillä Trumpin ja Zelenskyin helmikuun lopun keskustelu Valkoisessa talossa yltyi julkiseksi ilmiriidaksi.

ISW: Tiedustelutiedon puute tuntuu

CIA:n johtaja on vahvistanut Yhdysvaltojen keskeyttäneen tiedustelutiedon jakamisen Ukrainan kanssa.

Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen halu pakottaa Ukraina neuvottelemaan rauhasta Venäjän kanssa.

Yhdysvaltojen tiedustelutietopäätös saattaa jo tuntua hyvin konkreettisesti rintamalla, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomo ei esimerkiksi havainnut Ukrainan tehneen yhtäkään iskua Himars-raketinheittimillä tai Atacms-ohjuksilla 7.–8. elokuuta.

– Ukrainalaisjoukoilla voi olla vaikeuksia hyödyntää näitä asejärjestelmiä Yhdysvaltojen tiedustelutietojen jakamisen ollessa tauolla, ISW kirjoittaa.

Merkille pantavaa on ISW:n mukaan myös se, ettei Ukraina ampunut alas yhtään Venäjän ballistista ohjusta kahden viimeisen päivän aikana.

Ukraina on yleensä kyennyt torjumaan varsin merkittävän osan Venäjän ballistisista ohjuksista.

ISW arvioi, että Venäjä pyrkii todennäköisesti hyödyntämään Yhdysvaltojen aseavun ja tiedustelutiedon jakamisen keskeytykset lisäämällä pitkän kantaman iskujaan.

Erityisesti Venäjä kuluttaisi mieluusti loppuun Ukrainan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien ohjukset, joilla on keskeinen rooli ballististen ohjusten alas ampumisessa.

Venäjä on tehnyt Ukrainaa vastaan useita suuria ilmahyökkäyksiä Ukrainaa vastaan Yhdysvaltojen tuen hiipumisen jälkeen.

1:47 Ranska lupaa antaa Ukrainalle tiedustelutietojaan kun Yhdysvallat lopetti omansa.

Keväällä 2024 Venäjä pystyi hyödyntämään Ukrainan materiaalipulan, kun Yhdysvaltojen mittava ase- ja ammuspaketti oli jumissa Washingtonissa republikaanipuolueen vastustuksen vuoksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Walter Pomell muistuttaa, että Yhdysvaltojen Ukrainalle aikaisemmin annetun tiedustelutiedon laatu ja määrä on salaisuus.

Näin ollen on vaikea arvioida, miten suuri vaikutus tiedon jakamisen keskeyttämisellä todellisuudessa on. Pomell pitää päätöstä joka tapauksessa "merkittävänä".

– Voidaan kuitenkin päätellä ja todeta, että Yhdysvallat on todennäköisesti antanut maalittamiseen tarvittavaa paikkatietoa ja kaukana oleviin kohteisiin liittyviä etäisyyksiä, suuntia, paikkoja, kokoa ja laatua, Pomell listaa.

– Lisäksi on jaettu tietoa Venäjän joukkojen ryhmityksistä, vahvuuksista ja liikkeistä.