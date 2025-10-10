Trump jäi perjantaina ilman havittelemaansa Nobelin rauhanpalkintoa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kiittänyt Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

– Kiitos presidentti Putin!, Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa perjantai-iltana Suomen aikaa.

Kiitoksensa kylkeen Trump liitti videon puheesta, jossa Putin muun muassa toteaa, että Nobelin rauhanpalkinto on menettänyt arvokkuutensa, koska jotkut aiemmat voittajat "eivät ole tehneet mitään rauhan eteen".

– Eräs henkilö tuli kerran valtaan… ja hänet palkittiin heti, vain kuukauden tai kahden jälkeen. Miksi? Hän ei ollut tehnyt mitään. Näinkö tämä toimii? Putin sanoi Venäjän valtionmedia Tassin mukaan.

Putin viittasi todennäköisesti Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman saamaan Nobeliin, joka kyseenalaistettiin laajalti jo palkinnon antamisen aikaan.

Venäjän Putinin mukaan Trump "tekee paljon rauhan eteen" ja viittasi Lähi-idän rauhanprosessiin, jossa on katsottu aidosti olevan Trumpin "puumerkki".

Jos Israelin ja Hamasin välille saadaan pysyvä rauha Yhdysvaltojen parikymmentäkohtaisen rauhanprosessin mukaisesti, olisi se Putinin mukaan "historiallinen tapahtuma".

Trump on pyrkinyt toimimaan rauhantekijänä myös Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa, tässä kuitenkaan toistaiseksi onnistumatta.

Putin ja Trump tapasivat elokuussa Alaskassa. Putin sanoi perjantaina, että yleisesti ottaen Yhdysvalloilla ja Venäjällä on yhteinen näkemys siitä, kuinka neuvotteluita voidaan jatkaa.

Putin kuitenkin myönsi, että Ukrainaan liittyvät asiat ovat vaikeita.

Trump on myös kritisoinut Venäjää Alaskan tapaamisen jälkeen ja esimerkiksi vaikuttaa olevan valmis toimittamaan Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainalle. Näin ei ole kuitenkaan vielä tapahtunut.

Presidentti Trump kampanjoi erittäin näkyvästi Nobelin rauhanpalkintoa itselleen.

Nobel-komitea antoi kuitenkin rauhanpalkintonsa perjantaina venezuelalaiselle oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle.