Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat aikoo jakaa Ukrainalle tiedustelutietoa, joka voisi auttaa maata tekemään Venäjän energiainfrastruktuuriin kohdistuvia pitkän kantaman ohjusiskuja.
Yhdysvaltalaislehden lähteiden mukaan presidentti Donald Trump on hyväksynyt Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden sekä puolustusministeriön tietojen jakamisen Ukrainalle.
Lähteiden mukaan Yhdysvallat on pyytänyt myös muita Nato-maita antamaan Ukrainalle vastaavanlaista tukea.
Ukraina: Venäjän tulitus katkaisi sähköt Tshernobylin ydinvoimalan alueella
Venäjän tulitus on katkaissut Tshernobylin ydinvoimalan sähköt, kertoo Ukrainan energiaministeriö.
Asiantuntijat pyrkivät palauttamaan virtaa rakennelmaan, joka säilöö voimalan vuonna 1984 tapahtuneessa ydinonnettomuudessa vaurioitunutta reaktoria.
Ukrainan energiaministeriö ei tarkentanut, mitä sähköjen katkeamisesta voi seurata.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Ukrainan energiainfrastruktuuria pommittavan Venäjän olevan uhka globaalille turvallisuudelle.
Zelesnkyi muistuttaa, että Venäjän valtaama Zaporizhzhjan ydinvoimala on ollut jo runsaan viikon ajan irti sähköverkosta.