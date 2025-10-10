Presidentti Putinin mukaan Venäjä on tietyssä tilanteessa valmis tekemään ydinkokeen.

Venäjän kehittää "aktiivisesti” uusia ydinaseita, sanoo maan presidentti Vladimir Putin.

– Ydinpelotejärjestelmiemme hienostuneisuus on korkeampi kuin millään muulla ydinasevaltiolla, Putin väittää.

– Ja kehitämme kaikkea tätä erittäin aktiivisesti. Ne asiat, joista olen puhunut aiempina vuosina, etenee ja viemme sen kaiken täydellisyyteen, hän jatkoi.

Sitä Putin ei tiettävästi tarkentanut, millaisesta uudesta ydinaseesta tai ydinaseista väitetysti olisi kyse.

Presidentti Putinin kommenteista kertovat esimerkiksi uutistoimisto Reuters ja Venäjän valtion uutistoimisto Tass.

Ydinaseiden kehittämisessä ei sinällään ole mitään ihmeellistä, ja vastaavaa kehitystyötä tekevät esimerkiksi ydinaseiden kantojärjestelmien eli lähinnä ohjusten suhteen myös muut ydinasevaltiot.

Myös Yhdysvalloilla on käynnissä ydinasearsenaalin uudistusohjelmia.

Putinin mukaan jo nyt on käynnissä ydinasekilpailu suurvaltojen välillä. Presidentin mielestä ydinaserajoitussopimuksen jatkaminen ei ole Venäjän kannalta kriittistä, jos Yhdysvallat ei näin halua tehdä.

Putinin mukaan Venäjä on valmis tekemään ydinasekokeen, jos joku tai jotkut muut valtiot tekisivät niin.

Venäjän presidentin mukaan jotkut valtiot harkitsevatkin ydinkokeen tekemistä. Putin kuitenkin painotti, ettei hän sanonut, että Yhdysvallat harkitsee ydinkokeen tekemistä.

2:46 Suomalaistoimittajat kysyivät Trumpilta puolustaisiko Yhdysvallat Suomea Venäjältä.

Ydinasekortilla pelotellaan

Putinilla ja Venäjän muulla johdolla on toistuvasti tapana keskustella julkisuudessa maan ydinasepelotteesta.

Erityisen tiuhaan tätä on nähty ja kuultu silloin, kun länsimaat ovat mahdollisesti olleet lähettämässä Ukrainalle uudenlaisia aseita.

Tällä hetkellä Venäjän tulkitaan pyrkivän pysäyttämään Tomahawk-risteilyohjusten antamisen Ukrainalle ennen kuin toimitukset alkavatkaan.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on sanonut "tavallaan" tehneensä jo päätöksen Tomahawk-ohjusten suhteen, mutta haluaa tietää, miten Ukraina niitä käyttäisi.

Venäjä vahvistaa ilmapuolustustaan, jos Ukraina saa Tomahawk-ohjuksia, Putin sanoi perjantaina.

Siinä missä Putin yleensä ei suoraan uhkaile ydinaseiden käytöllä, kuuluu se esimerkiksi maan televisiokanavissa esitettävien valtiovetoisten tv-ohjelmien vakiokalustoon.

Kansainvälisen politiikan ja Venäjän asiantuntijat ovatkin toistuvasti muistuttaneet Venäjän käyttävän, erityisesti heikkouden hetkellä, niin sanottua ydinasekorttia.

Tällä viitataan siihen, että Kreml muistuttaa vastustajiaan Venäjän valtavasta ydinasearsenaalista ja näin käytännössä pelottelee esimerkiksi naapurimaitaan.

Yksi esimerkki tästä nähtiin noin vuosi sitten, jolloin Venäjä hyvin julkisesti esitteli ydinasedoktriininsa uudistamista eli käytännössä ohjeistusta, joka määrittää sen, milloin Venäjä voi käyttää ydinaseita.

Uudistetun tekstin katsottiin selvästi olevan suunnattu Ukrainalle ja sen tukijoille.

Venäjä kostaa, mutta ei ydinaseella

Päivitetyn ydinasedoktriinin mukaan Venäjä voisi "siirtyä käyttämään ydinaseita", jos se saa luotettavaa tietoa massiivisesta ilmahyökkäyksestä itseään vastaan.

Putin luetteli mahdollisiksi hyökkäyskeinoiksi strategiset ja taktiset lentokoneet, risteilyohjukset, hypersooniset ohjukset, dronet ja muut lentoalukset.

– Pidätämme oikeuden käyttää ydinaseita, mikäli Venäjään tai Valko-Venäjään kohdistuu aggressio, Putin sanoi.

Ydinaseita voidaan käyttää ydinaseetonta hyökkäystä vastaan Putinin mukaan siinä tapauksessa, että perinteisten aseiden käyttö aiheuttaa "kriittisen uhan" Venäjän itsenäisyydelle.

Ukraina on tehnyt toistuvasti ilmaiskuja Venäjän kohteisiin vuodesta 2022 alkaen, jolloin Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan.

Lukuisten Ukrainan hyökkäysten jälkeen Venäjä on uhonnut kostavansa iskut.

Tyypillisesti tämä on tarkoittanut esimerkiksi laajamittaista drooni- ja ohjushyökkäystä Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ja muihin kohteisiin.

Viime vuonna yhdysvaltalaislehti The Washington Post uutisoikin, että Venäjällä on huomattu, ettei ydinaseella uhkailu tahdo tepsiä, sillä sen käyttö on niin epätodennäköistä.