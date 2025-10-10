Venäjän isku surmasi seitsemänvuotiaan pojan Zaporizhzhjassa.
Venäjä on tehnyt varhain perjantaina mittavia iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan sekä Ukrainan energiainfrastruktuuriin, kertovat ukrainalaisviranomaiset.
– Maan pääkaupunki on vihollisen ballististen ohjusten ja droonien mittavan hyökkäyksen kohteena, Ukrainan ilmavoimat sanoi ja kehotti Kiovan asukkaita pysymään suojassa.
Venäjän iskujen seurauksena Kiovan itäosissa on ollut sähkökatkoksia, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko. Myös vedenjakelussa on ollut hänen mukaansa ongelmia.
Klitshkon mukaan Venäjän iskuissa on haavoittunut ainakin yhdeksän ihmistä, joista viisi on viety sairaalaan.
Venäjä on iskenyt perjantain vastaisena yönä lisäksi ainakin Zaporizhzhjan alueelle. Paikallisen sotilasviranomaisen mukaan seitsemänvuotias poika on kuollut Venäjän iskussa saamiinsa vammoihin sairaalassa.
Ukrainan energiaministerin mukaan Venäjä on kohdistanut mittavan iskun Ukrainan energiaverkkoon. Hänen mukaansa iskujen negatiiviset vaikutukset pyritään minimoimaan.
Venäjä on viime viikkoina tehnyt ilmaiskuja Ukrainan energialaitoksiin ja rautatiejärjestelmiin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Venäjää siitä, että maa pyrkii kylvämään kaaosta infrastruktuuriin kohdistuvilla iskuilla.
Ukraina on vastauksena lisännyt omia drooni- ja ohjusiskujaan Venäjän alueelle. Zelenskyin mukaan tämä taktiikka on tuottanut tuloksia ja nostanut polttoaineiden hintoja Venäjällä.