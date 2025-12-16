Puolustusvoimien entisen komentajan mukaan nyt odotellaan Venäjän vastausta.
Euroopan johtajat julkaisivat maanantai-iltana Berliinin kokouksen päätteeksi Ukrainan tukemista koskevan julkilausuman, jossa todetaan, että Yhdysvaltojen ja Euroopan johtajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä tarjotakseen Ukrainalle vahvat turvatakuut.
Näihin lukeutuisi muun muassa Euroopan johtama "monikansallinen Ukraina-joukko", joka muodostuisi halukkaiden koalition puitteissa ja Yhdysvaltain tukemana.
Se avustaisi muun muassa Ukrainan joukkojen jälleenrakentamisessa, Ukrainan ilmatilan turvaamisessa sekä turvallisempien merialueiden turvaamisessa. Yhdysvallat johtaisi aselevon seurantaa Ukrainassa.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan neuvotteluissa oltiin nyt lähempänä lopputulosta kuin koskaan aiemmin neljän vuoden aikana.