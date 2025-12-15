Venäjällä pudonneesta jättikoneesta tihkuu uutta tietoa.
Venäläinen Antonov An-22-sotilaskuljetuskone putosi viime viikon tiistaina Venäjän Ivanovissa.
Ukrainalaisen sota-aiheista uutisoivan Militarnyi-sivuston mukaan kone putosi katkettuaan kahtia. Koneen kyydissä ollut koko seitsemänhenkinen miehistö menehtyi.
Alla olevassa upotuksessa lähikuva hetkestä, kun kone katkesi.
Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä.
Alta voit katsoa onnettomuudesta taltioidun videon.
Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä.
Tapauksesta Suomessa uutisoi aiemmin Yle.