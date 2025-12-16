Äiti vaati lasten palauttamista Venäjälle vedoten Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antaa tänään ratkaisun asiassa, jossa Suomesta turvapaikan saaneet venäläislapset oli määrätty palautettavaksi Venäjälle.

Venäläinen mies saapui Suomeen syyskuussa 2022 mukanaan hänen tuolloin 9- ja 11-vuotiaat lapsensa. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta vedoten Venäjän poliittiseen tilanteeseen ja maan laajentuneeseen hyökkäykseen Ukrainassa.

Mies kertoi, että vastusti Venäjän poliittista johtoa ja pelkäsi joutuvansa taistelemaan Ukrainaan.

Isä jätti turvapaikkahakemukset noin viikkoa ennen kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti Venäjällä osittaiseksi kutsutun liikekannallepanon syyskuun lopussa 2022.

KKO: Kokonaisetu puolsi palauttamista

Mies toi lapset Suomeen ilman lasten äidin suostumusta.

Vanhemmat olivat asuneet erillään jo vuosien ajan ja lapset asuivat pääsääntöisesti äidin luona. Äiti vaati lasten palauttamista Venäjälle vedoten Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen.

Helsingin hovioikeus hylkäsi äidin vaatimuksen maaliskuussa 2023.

Hovioikeuden mukaan oli olemassa vaara sille, että lapset altistuisivat kotimaassaan henkisille vaurioille. Syynä oli, että Venäjällä lapset olivat koulussa osallistuneet sotilastaitokoulutukseen ja toinen lapsista kävi niin sanottua kadettiluokkaa.