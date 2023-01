Frida Karlssonin ex-lääkäri kommentoi hiihtotähden lyyhistymistä

Karlssonia jouduttiin hoitamaan ennen kuin hänet siirrettiin paareilla pois maalialueelta. Ruotsalainen oli hetken aikaa tajuttomana. Karlssonilla on ollut aiemminkin ongelmia palautumisen kanssa ja hän ollut todella puhki kisojen jälkeen, kuten viime olympialaisissa.

– Se on selvää, että kuvat järkyttävät, se on yksi kaikista rajuimmista fysiologisista haasteista, joihin voi itsensä asettaa. Sitä on kehossa monia kisoja takana ja lopulta päätetään kaikista rankimmalla mahdollisella etapilla, Andersson totesi.

Andersson jätti tehtävänsä maajoukkueessa noin vuosi sitten, mutta on työskennellyt Karlssonin kanssa monien vuosien ajan. Hän ymmärtää, että hiihtotähden lyyhistyminen aiheuttaa huolta tv-katsojissa.

– Totta kai sitä miettii, että onko tämä terveellistä? Sen kokemuksen perusteella, joka meillä on, niin jos tulee yhtä rasittuneeksi kuin Frida, niin siinä ei ole silloin mitään vaaraa, jos olet täysin terve, Andersson sanoi.

– Keho joutuu siinä mahdollisimman korkean rasituksen kohteeksi, olet jo osittain poikki aiempien kisojen myötä. Sen lisäksi energia loppuu ja kaivat sitä pientä energiaa, jota vielä löytyy. Tässä on jopa pieniä maitohappojen osia, mikä tekee sen, että saat todella alhaisen PH-arvon. Kehon on vaikea kestää sitä. Se on valtava psykologinen ja fysiologinen haaste, Andersson summasi.

Maastohiihdon MM-kilpailut käynnistyvät noin kuukauden kuluttua. Urheilijat voivat Anderssonin mukaan olla todella herkkiä tartunnoilla raskaan kuormituksen jälkeen. Sen lisäksi haasteena on ehtiä palautua kokonaisvaltaisesti.

– Näemme, että tiettyjen urheilijoiden kohtalla on riskit. Varsinkin sellaisten, jotka ovat olleet mukana Tour de Skillä ja tyhjentäneet itsensä energiasta. Heidän tuloskuntonsa voi heikentyä tulevaisuudessa.. Se on historiallisesti ollut haaste, mikä on tehnyt sen, että monet ovat jättäneet kiertueen väliin, Andersson summasi.

Ruotsin nykyinen maajoukkuelääkäri Rickard Noberius on eri linjoilla. Hän ei usko, että sellaista riskiä on olemassa.