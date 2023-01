Frida Karlssonin romahdus kauhistutti – Jari Isometsältä järisyttävä näkemys

Karlsson, 23, makasi maalissa liikkumattomana useamman minuutin ajan ja tarvitsi ensiapua. Hän ei toipunut edes palkintojenjakoon. Myöhemmin Ruotsin joukkueesta viestitettiin, että Karlsson on tolpillaan ja kunnossa .

– Kyky ottaa tuolla tavalla (itsestään) irti on isoa lahjakkuutta. Tuo on yksi suurimmista taidoista, jos haemme yhtäläisyyksiä monille maailman huippuhiihtäjille, jotka ovat menestyneet paljon.

– Minun aikoinani Björn Dählie oli poikkeuksellinen hiihtäjä, joka oli taju kankaalla melkein joka kisan jälkeen. Matti Heikkinen on sitten seuraava esimerkki. Naisten puolelta tulee sitten mieleen esimerkiksi Jessie Diggins , Isometsä luettelee.

Isometsä, joka on aiemmilla näkemyksillään Karlssonista saanut ruotsalaisen jopa hieman kuohahtamaan , huomauttaa, että huipulla erot ovat minimaalisia.

– Se on taito, että pää on noin julma itseä kohtaan, jotta pystyy tuollaisiin suorituksiin. Siinä on monelle oppimista.