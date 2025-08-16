Daniel istui jo lentokoneessa Helsinki-Vantaalla, kun hetkeä myöhemmin rysähti – "Ihmiset itkivät"

Daniel Saghy näki Finnairin potkurikoneen turman lähietäisyydeltä.

Puolan Gdanskiin lähdössä olleen Finnairin ATR-koneen potkuri osui maavirtalaitteeseen lauantaina aamupäivällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Maavirtalaite on laite, josta koneet saavat virtaa ollessaan parkissa.

Norran operoiman lennon oli tarkoitus lähteä hieman ennen kello puolta yhtätoista, mutta se peruttiin potkurin vaurioitumisen vuoksi.

Yksi koneen 68:sta matkustajasta oli lähellä ikkunaa potkurin vieressä istunut Daniel Saghy.

Saghy kertoo MTV Uutisille, että matkustajat kyydittiin kentällä odottavaan lentokoneeseen terminaalista bussilla. Tässä vaiheessa hän ei huomannut mitään erikoista.

Hetkeä myöhemmin kone lähti liikkeelle hitaasti, ja vähän ajan kuluttua hän tunsi pienen törmäyksen.

Daniel kertoo, että vaikka potkurikoneessa on jo itsessään kova ääni, niin törmäys kyllä kuului koneen sisälle.

Potkurin tai maavirtalaitteen kappaleita osui myös koneen ikkunoihin.

– Ihmettelimme mitä tapahtui, sillä kaikki kävi hyvin nopeasti.

Hänen mukaansa ihmiset reagoivat törmäykseen eri tavoin.

– Osa istui rauhallisesti paikoillaan, mutta totta kai osa oli aluksi shokissa ja osa ihmisistä itki. Oli onni onnettomuudessa, että kone liikkui niin hitaasti eikä matkustajille käynyt mitään.

Turman takia Danielin matka Gdanskiin kestää hiemaan pidempään. Hän joutuu matkustamaan Puolaan Kööpenhaminan kautta, jonne lento lähtee lauantai-illalla 18.30.

Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa.

Onnettomuustutkintakeskus kertoo X:ssä aloittavansa paikkatutkinnan Helsinki-Vantaan tapahtumista.

– Palaamme asiaan, kun tiedämme enemmän. Ei henkilövahinkoja, mutta vakava tilanne, Otkes kommentoi.