Helsinki-Vantaalla kolaroinut Finnairin kone yhä korjaamatta – vaikutuksia ainakin kahteen pitkään lentoon

Helsinki-Vantaalla viime viikolla kolaroineen Finnairin lentokoneen tarkka korjausaikataulu ei ole vielä tiedossa, Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle tiistaina.
Koneella ei tällä hetkellä lennetä.
Finnairin Airbus A350 -lentokoneen siipi osui viikko sitten huoltohallin oveen, kun konetta oltiin siirtämässä halliin. Vaurion arviointia on tehty yhdessä konevalmistajan kanssa.
Finnairin mukaan yksi päivittäinen Dallasiin Yhdysvaltoihin suuntaava lento on vaihdettu lennettäväksi toisella koneella. Viime viikolla yksi meno-paluulento Hongkongiin peruttiin vaurioituneen koneen takia ja matkustajat reititettiin uudelleen.
Yksittäiset muutokset ovat Finnairin mukaan edelleen mahdollisia.
Finnairilla on kaikkiaan 18 Airbus A350 -konetta, mutta niitä ei ole ylimääräisinä liikenteeseen.