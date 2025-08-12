Helsinki-Vantaalla kolaroinut Finnairin kone yhä korjaamatta – vaikutuksia ainakin kahteen pitkään lentoon

Finnairin Airbus A350 -lentokoneen siipi osui viikko sitten huoltohallin oveen, kun konetta oltiin siirtämässä halliin. Vaurion arviointia on tehty yhdessä konevalmistajan kanssa.Lehtikuva
Julkaistu 25 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Helsinki-Vantaalla viime viikolla kolaroineen Finnairin lentokoneen tarkka korjausaikataulu ei ole vielä tiedossa, Finnairin viestinnästä kerrottiin STT:lle tiistaina.

Koneella ei tällä hetkellä lennetä.

Finnairin mukaan yksi päivittäinen Dallasiin Yhdysvaltoihin suuntaava lento on vaihdettu lennettäväksi toisella koneella. Viime viikolla yksi meno-paluulento Hongkongiin peruttiin vaurioituneen koneen takia ja matkustajat reititettiin uudelleen.

Yksittäiset muutokset ovat Finnairin mukaan edelleen mahdollisia.

Finnairilla on kaikkiaan 18 Airbus A350 -konetta, mutta niitä ei ole ylimääräisinä liikenteeseen.

