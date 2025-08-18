Krakovan kentällä uhkatilanne – Finnairin lento joutui tekemään välilaskun

Krakovan kentällä oli uhkatilanne, jonka vuoksi Finnairin kone teki välilaskun Varsovaan. Kuvituskuva.Lehtikuva
Piia Turunen

Finnairin aamulento Helsingistä Krakovaan on tehnyt Varsovaan välilaskun, jonka syyksi kerrotaan Krakovan kentällä ollut uhkatilanne. 

Pauliina Palttala Finnairin viestinnästä vahvistaa MTV Uutisille, että yksi tänä aamuna aikataulun mukaisesti Helsingistä Krakovaan lähtenyt lento on joutunut tekemään välilaskun Varsovaan. 

– Krakovan kenttä on ollut suljettuna tänään maanantaina jonkinlaisen uhkatilanteen takia. Uhkatilanteesta ei ole tarkempia tietoja, mutta koneita on ohjattu sen takia läheisille kentille, Palttala kertoo. 

104:ää matkustajaa kuljettava lento AY1161 on tankattu Varsovassa. Vielä puoli yhdentoista aikoihin maanantaina aamupäivällä se odotti vielä kentällä. 

Palttalan tietojen mukaan Krakovan kenttä olisi jo avautunut liikenteelle. 

