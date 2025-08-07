Helsinki-Vantaalla kolaroinut Finnairin kone käyttökiellossa – lisää lentoja saatetaan perua

Mahdollisista lentojen peruutuksista ollaan suoraan yhteydessä asiakkaisiin.

Tiistaina Helsinki-Vantaan lentokentällä kolaroineen Finnairin Airbus A350 -lentokoneen tapausta selvitetään, eikä sillä vielä lennetä. Asiasta kerrottiin STT:lle torstaina lentoyhtiön viestinnästä.

Keskiviikkona yksi meno-paluulento Hongkongiin peruttiin vaurioituneen koneen takia, ja matkustajat reititettiin uudelleen. Vastaavia noin 300 matkustajapaikan koneita on Finnairilla noin 80, mutta niitä ei ole ylimääräisinä liikenteeseen.

Lentoyhtiön viestinnästä kerrotaan, että muitakin peruutuksia saattaa vielä tulla. Näistä ollaan suoraan yhteydessä asiakkaisiin.

Koneen siipi osui tiistaina huoltohallin oveen, kun konetta oltiin siirtämässä halliin. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että tapaus on harvinainen ja sen selvittämisessä tulee kestämään jonkin aikaa.

Vaurioiden kartoitus on yhä käynnissä, ja ne tullaan korjaamaan yhdessä lentokonevalmistajan kanssa ennen kuin kone palaa liikenteeseen.