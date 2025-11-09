HJK:n kannattajien hölmöily oli jättää ikävän sivumaun Kuopion Palloseuran mestaruusjuhlille sunnuntaina Helsingissä.

KuPS oli varmistanut miesten jalkapalloliigan mestaruutensa jo aiemmin, mutta pelaajat saivat mitalit kaulaansa ja pääsivät nostelemaan mestaruuspatsasta päätöskierroksen HJK-vierasottelunsa jälkeen.

Mestaruusjuhlat toivat runsaasti KuPSin kannattajia katsomoon, ja vierasfanit pitivät läpi ottelun kovaa ääntä. Ottelun jälkeen pelaajat pääsivät juhlimaan kannattajien kanssa.

– Liikuttuneet, tosi onnelliset ja helpottuneet fiilikset, KuPSin kapteeni Petteri Pennanen tiivisti ajatuksensa runsas puoli tuntia ottelun päättymisen jälkeen.

KuPS vei myös liigakauden päätöksen nimiinsä, sillä HJK hävisi kotikentällään 0–2.

Agon Sadiku viimeisteli KuPSin avausmaalin ensimmäisellä puoliajalla. Osuma syntyi HJK:n maalivahdin Ricardo Friedrichin pahan harhasyötön jälkeen. Mohamed Toure laukoi toisella puoliajalla kuopiolaisten toisen osuman. Ricardo torjui toisella puoliajalla Sadikun rangaistuspotkun.

– Hoidimme homman ammattimaisesti loppuun. Tämä on uskomaton joukkue. Meillä on laaja ja laadukas materiaali. Ihan sama, ketkä ovat pelanneet, niin taso on pysynyt samana, Pennanen kehui.