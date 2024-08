Miljoonavoitto käynnisti juhlat Töölössä – päävalmentaja muistutti HJK:n dna:sta: "Sydän on taas pakahtua"

– Olemme kiertäneet Euroopan ääripäitä ja sitten on voitettava vielä jokainen peli välissä kotimaisessa liigassa. Mutta se on se HJK:n dna. Joku tuossa kysyi, että monenko miljoonan euron peli tämä on, mutta ei se vaikuta meidän valmistautumiseen. Suuri yleisö odottaa, että voitamme AS Roman ja kaikki täällä. Meidän dna:ssa on se, ettemme koskaan luovuta.