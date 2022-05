F1-toimittajalta paljonpuhuvaa tekstiä Lewis Hamiltonista – "He itse halusivat, että sääntöjä noudatetaan pilkuntarkasti"

Samana viikonloppuna Aston Martinin Sebastian Vettel hämmensi varikolla, kun hän oli pukenut kalsarit ajohaalarinsa päälle. Liiton sääntöjen mukaan korujen käyttö on kiellettyä. Sama koskee alusvaatteita, jotka sotivat liiton turvallisuussääntöjä vastaan. Säännöt eivät ole uusia, mutta uudet kilpailujohtajat ovat huomioineet ne tarkasti.

– Tämä on niin pieni asia. Olen ajanut 16 vuotta ja pidänyt koruja 16 vuotta, Hamilton sanoi aiemmin.

Hamilton on kertonut, että hänellä on kaksi korua, joita ei saa otettua pois. FIA antoi Hamiltonille kaksi osakilpailua aikaa poistaa korut. Miami oli näistä ensimmäinen. Kaikkien korujen tulee olla siis poissa 29. toukokuuta, kun ajetaan Monacon GP. Muutoin Hamiltonia voi kohdata merkittävät seuraukset ja Expressin mukaan Hamiltonin osallistuminen klassikkokisaan voidaan kieltää.

F1-toimittaja Will Buxton kyseenalaistaa Hamiltonin kannanoton.

– Täydellä tietoisuudella siitä, että Hamiltonin fanit eivät tule olemaan samaa mieltä, niin tämä tuntuu oudolta kannanotolta. Lewis ja Mercedes rohkaisivat liittoa noudattamaan sääntöjä pilkuntarkasti. Uudet kilpailujohtajat tekevät niin. Et voi valita, mitä sääntöjä haluat noudattaa, Buxton kirjoitti Twitterissä.

– Tämä sääntö on ollut olemassa kauemmin kuin Lewis on ollut F1:issä. Sitä ei ole tehty vain hänen takia. Tässä ja alusvaatesäännössä on kyse siitä, että otetaan oppia Grosjeanin kolarista. Jos se olisi hänen mielestään niin pieni kysymys, miksi hän tekee siitä niin suuren? Buxton totesi.