Lewis Hamilton osoitti lehdistötilaisuudessa mieltään – näkyvä protesti FIAn suuntaan: "En saanut näitä enempää päälleni"

Aiheesta aiemmin tällä kaudella tehty linjaus johti F1-piireissä pienimuotoiseen kohuun. FIA muistutti tuolloin kuljettajia, että ajohaalarin ja alusasun alla käytettävien alusvaatteiden on oltava sääntöjen mukaisia ja kaikenlaiset lävistykset ja korut on kokonaan kielletty.

– Mielestäni tämä on askel taaksepäin. On tärkeämpiäkin asioita ja ongelmia, joihin meidän pitäisi keskittyä. Tämä on niin pieni asia. Olen tässä sarjassa mukana 16:tta vuotta, ja olen käyttänyt koruja alusta asti. Minulla on autossa ollessani korvakorut ja nenäkoru, jota en voi edes poistaa. Tämä tuntuu tarpeettomalta.