Lewis Hamilton valmistautui jo jättämään Miamin väliin – mitä tapahtuu poikkeusluvan umpeutuessa?

Hamilton on protestoinut voimakkaasti FIA:n päätöstä vastaan, kun liitto ilmoitti kieltävänsä kuljettajilta korujen, lävistysten ja väärää materiaalia olevien alusasujen käytön ajon aikana. Kyse on laajemmasta turvallisuussuunnitelmasta, jolla pyritään ehkäisemään muun muassa lämmön siirtymistä tulipalotilanteissa.

– Tämä on ihan pikku juttu. Näyttää ihan tarpeettomalta, että joudumme riitelemään tällaisesta, hän totesi.

FIA antoi Hamiltonille kahden kisan poikkeusluvan ajaa korujen kanssa , koska Mercedes-kuski kertoi osan lävistyksistään olevan mahdottomia irrottaa. Mitä luvan umpeutumisen jälkeen tapahtuu, on vielä arvoitus. Miamin ja Barcelonan jälkeen vuorossa on legendaarinen Monacon GP, jossa Hamilton ei nykyisen poikkeuslupansa kanssa saisi enää ajaa korujen kanssa.

– Jos he estävät minut, niin olkoon sitten niin. Meillä on varakuski ( Nyck de Vries ), joten olemme valmistautuneet viikonloppuun. Tässä kaupungissa riittää muutenkin tekemistä, Hamilton kommentoi.

– Olen valmis vetäytymään ja ottamaan vastuun pois heidän harteiltaan, jos minun täytyy. Kyse on yksilöllisyydestä ja siitä, että on sellainen kuin on.