F1-tähti sai maailmanmestarilta täyslaidallisen – latasi nyt vastapalloon samalla mitalla

Tämän kauden pisteissä Ricciardo on kahdeksan osakilpailun jälkeen sijalla 14. Hän on onnistunut voittamaan tallikaverinsa Yuki Tsunodan vain kerran, ja siinä missä Tsunodalle tehtiin juuri jatkosopimus , Ricciardon jatkoa tallissa pidetään hyvin epätodennäköisenä.

– Olemme kuulleet samat asiat viimeisten neljän tai viiden vuoden ajan: "Meidän täytyy tehdä autosta parempi hänelle." Anteeksi vain, mutta se on ollut sitä viisi vuotta. Nyt ollaan F1:ssä. Tuollainen vaiva saatetaan nähdä ehkä Lewis Hamiltonille, joka on voittanut useita mestaruuksia. Niin ei tehdä sellaiselle, joka ei vastaa odotuksia. Ja jos ei siihen pysty, on syytä mennä kotiin. Moottoriurheilu on aina ollut sellaista, ja tässä ollaan sen huipulla. Ei ole mitään järkeä etsiä jatkuvasti tekosyitä.