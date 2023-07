Helmut Marko puolustaa Red Bullin uutta kohupäätöstä: "Emme nähneet mitään kehitystä"

Red Bullilla on pitkä historia lyhytjänteisestä nuorten kuskien kohtelusta. Lähtö on tullut nopeasti, jos kauden puolivälissä odotukset eivät ole täyttyneet. Saman ovat saaneet kokea muun muassa Pierre Gasly ja Daniil Kvjat .

– Hän on 28-vuotias ja hänellä on paljon kokemusta, ja hän on pystynyt keräämään myös paljon tietoa testikuljettajana eri F1-autoista. Et voi verrata häntä tulokaskuskeihin minun mielestäni, Marko kommentoi.