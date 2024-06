F1-kuski solmi jatkosopimuksen

Neljättä kauttaan aiemmin tallissa ajava 24-vuotias Tsunoda on tänä vuonna ajanut viidesti pisteille ja on MM-pistetilanteessa seitsemän osakilpailun jälkeen kymmenentenä. Pisteitä on koossa 19, kun huomattavasti kokeneemmalta tallikaverilta Daniel Ricciardolta niitä löytyy vain viisi.