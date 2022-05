F1-sarjan tähtikuljettaja tukalassa tilanteessa – Nico Rosberg hätkähti tallipomon kovia sanoja: "Kukaan ei halua kuulla tuollaista"

Toisella kaudellaan Ricciardo on jäänyt yhä rumemmin tallikaverinsa Lando Norrisin jalkoihin. Kuuden ensimmäisen GP-viikonlopun jälkeen Norris johtaa jäsentenvälisiä pistein 39–11.

Ricciardon osuus (22 prosenttia) tallinsa pisteistä on sarjan viidenneksi heikoin. Takana on toki kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso (11,8) mutta myös sellaiset nimet kuin Zhou Guanyu (2,6), Mick Schumacher (0) ja Nicholas Latifi (0).

– En ota lausuntoja henkilökohtaisesti. Minulla on ruskettunut ja kaunis mutta myös paksu nahka. Kukaan ei vaadi minulta enempää kuin minä itse. En halua olla sijoilla 10–12.

Vuoden 2016 maailmanmestarilla Nico Rosbergilla on hieman erilainen näkemys tilanteesta.

– Hänen pomonsa sanoi, että sopimus on mahdollista purkaa. Kukaan ei halua kuulla tuollaista. Hän oli vielä muutama vuosi sitten sarjan kolmen tai neljän parhaan kuljettajan joukossa. On vaikea selittää, mitä on tapahtunut, Rosberg sanoi Sky Sportsilla.