F1-tähdestä ladottiin kovia huhuja – osoittaa nyt tilanteen irvokkuuden

Ricciardo on jäänyt toisella McLaren-kaudellaan viime sesonkia pahemmin brittitallikaverinsa Lando Norrisin varjoon. Kun kautta on ajettu kahdeksan osakilpailua, Norrisilla on kasassa 50 pistettä Ricciardon 15 pinnaa vastaan.

– On hauskaa, koska Monacon jälkeen oltiin, että "okei, hän on lähdössä ulos, blaa, blaa, blaa". Sitten sain Bakussa kahdeksannen sijan, mikä on riittävä sijoitus, ja nyt ollaan, että "hän on takaisin" ja sitä ja tätä. Se on hauskaa.