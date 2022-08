F1-lähtöjärjestys: Belgian GP:ssä on yksi häkellyttävä voittajasuosikki ylitse muiden – tekeekö Max Verstappen taas taikojaan?

Lauantain aika-ajotuloksilla ja tämän päivän lähtöjärjestyksellä on harvinaisen vähän tekemistä toistensa kanssa, kun peräti kuusi kuljettajaa tuomittiin starttaamaan kilpailuun lähtöruudukon perältä. Yksi heistä oli juuri Verstappen, joka kellotti aika-ajoissa ylivoimaisesti nopeimman kierrosajan; paalupaikalta starttaava Ferrarin Carlos Sainz hävisi kuusi kymmenystä.

Rangaistukset olivat kaikille sellaisen saaneille kuljettajille tietoisia valintoja, sillä Spassa on tunnetusti hyvät edellytykset ohittamiselle.

Verstappen on huokunut läpi viikonlopun tyytyväisyyttä autoonsa, ja vaikka hän itse kertoo tavoittelevansa kilpailusta palkintokorokesijoitusta, muut kuljettajat uskovat hollantilaisen ajavan täysillä koko kilpailun voitosta. Muun muassa Mercedeksen George Russell pitää täysin mahdollisena, että Verstappen voittaa kilpailun jopa selkeällä erolla muihin.

Samansuuntaista viestiä kertovat vedonlyöntiyhtiöiden kertoimet kilpailun voittajasta: Verstappenin voittokerroin on koko joukon pienin ennen Sainzia ja kolmosruudusta starttaavaa tallikaveri Sergio Péreziä .

Neljä viikkoa sitten Unkarissa Verstappen ajoi voittoon 10. lähtöruudusta. Ennen sitä hänen kaikki 27 voittoaan olivat tulleet lähtöruuduista 1–4. Nyt hollantilaisella on siis mahdollisuus esittää toinen huima nousu peräjälkeen ja lyödä siinä sivussa ennätyksensä uuteen uskoon.

Jos Pérez pääsee startin jälkeen ajamaan ylämäkeen nousevan Raidillon-mutkan Sainzin perässä, sen jälkeen aukeavalle pitkälle Kemmelin suoralle on tarjolla lyömätön imuapu.

MM-taistelun kannalta mielenkiintoista on, miten 80 pisteen päässä Verstappenista oleva Ferrarin Charles Leclerc onnistuu omassa nousussaan 16. ruudusta. Kun F1-75-auto ei lähtökohtaisesti ole edes Leclercin käsissä aivan RB18:n tasolla, monacolaisen on kyettävä iltapäivällä virheettömään suoritukseen – ja niin on myös hänen tallinsa, lauantain aika-ajoissa ties monettako kertaa tällä kaudella tyrineen Ferrarin.